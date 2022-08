Αποκλεισμένοι στο τούνελ της Μάγχης για 5 ώρες – Ο Γολγοθάς μετά την βλάβη στο τρένο

Εκατοντάδες επιβάτες τρένου, το οποίο έπαθε μηχανική βλάβη ενώ διέσχιζε τη σήραγγα της Μάγχης, η οποία ενώνει τη Γαλλία και τη Βρετανία, αποκλείστηκαν στη σήραγγα και χρειάστηκε να περπατήσουν στο τούνελ μέχρι να φτάσουν σε άλλο συρμό.

της Μαρίας Δεναξά

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τουρίστες και άλλους επιβάτες να περπατούν μέσα στη σήραγγα υπηρεσίας.

Η εταιρεία του Eurotunel επιβεβαίωσε ότι την Τρίτη ο συρμός των 15:50 σταμάτησε λόγω βλάβης, ενώ κατευθυνόταν προς τη Βρετανία. Οι επιβαίνοντες χρειάστηκε να περπατήσουν ως το σημείο που θα τους παραλάμβανε άλλο συρμός για να τους μεταφέρει στον προορισμό τους.



Εν τω μεταξύ οι ταξιδιώτες προς τη Βρετανία θα παρέμεναν στο Καλαί ως τα ξημερώματα της Τετάρτης για να επιλυθεί το ζήτημα.

Επιβάτης είπε στο πρακτορείο PA ότι 10 λεπτά από την αναχώρηση, τα φώτα έσβησαν και το τρένο σταμάτησε. Στους επιβάτες είπαν ότι πρέπει να λυθεί ένα ζήτημα με τις ρόδες, αλλά 1,5 ώρα μετά δεν είχαν βρει κάτι.

Τελικά αποβιβάστηκαν και περπάτησαν για περίπου 10 λεπτά μέσα στη σήραγγα υπηρεσίας ως το τρένο που θα τους παραλάμβανε, αλλά και αυτό είχε προβλήματα.

