Αποχώρησαν και οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες από το Αφγανιστάν – Γιορτάζουν οι Ταλιμπάν

Οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες που απέμεναν στο Αφγανιστάν αποχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας 30 Αυγούστου 2021 από τη χώρα, αφήνοντάς την στα χέρια των Ταλιμπάν, των εχθρών τους επί 20 χρόνια, βάζοντας τέλος στον πιο μακροχρόνιο πόλεμο των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, στρατηγός Κένεθ Μακένζι επιβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την αποχώρηση των δυνάμεών του από το Αφγανιστάν. Ο τελευταίος Αμερικανός πολίτης έφυγε από τη χώρα το μεσημέρι, πριν από περίπου 12 ώρες.

Some of the final US military aircraft are seen leaving Afghanistan August 30, 2021, just hours before the Pentagon confirmed that US forces had left the country after 20 years of war pic.twitter.com/nPLYyKuTs5

