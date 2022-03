Άντονι Μπλίνκεν: Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ “αδειάζει” τον Τζο Μπάιντεν

Οι ΗΠΑ δεν έχουν κάποια στρατηγική για αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία, υποχρεώθηκε να τονίσει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν μετά τις” φωτιές” που άναψαν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι “χασάπης” και “δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία”.

“Νομίζω πως ο πρόεδρος, ο Λευκός Οίκος, εξήγησε χθες βράδυ, πολύ απλά, πως δεν μπορεί να επιτραπεί στον πρόεδρο Πούτιν να διεξάγει πόλεμο ή να εμπλακεί σε επίθεση εναντίον της Ουκρανίας ή οποιουδήποτε άλλου”, είπε ο Μπλίνκεν στη διάρκεια μιας επίσκεψης στην Ιερουσαλήμ.

“Όπως ξέρετε, και όπως μας έχετε ακούσει να λέμε κατ΄επανάληψη, δεν έχουμε μια στρατηγική αλλαγής καθεστώτος στη Ρωσία — ή οπουδήποτε αλλού ως προς αυτό”.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων Ρίτσαρντ Χάας υπέθεσε ότι ο Μπλίνκεν πρέπει να προχωρήσει ακόμη περισσότερο από το να υποβαθμίσει τις παρατηρήσεις του προέδρου.

Ο ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής είπε στο Politico ότι ο Μπάιντεν πρέπει να στείλει τον Μπλίνκεν ή τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν, ή άλλον παρόμοιο υψηλόβαθμο αξιωματούχο, να μιλήσουν με τους Ρώσους ομολόγους τους και να τους διαβεβαιώσουν ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιδιώξουν αλλαγή καθεστώτος.

«Το γεγονός ότι ήταν τόσο άστοχο κατά κάποιο τρόπο το κάνει χειρότερο», είπε ο Χάας, εξηγώντας ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να το αντιληφθεί ως τις γνήσιες πεποιθήσεις του Μπάιντεν.

Είπε ότι μπορεί ακόμη και να κλιμακώσει τη βαρβαρότητα στην Ουκρανία «γιατί αν ο Πούτιν πιστεύει ότι έχει τα πάντα να χάσει, τότε θα πιστέψει ότι δεν έχει τίποτα να χάσει».

«Τα σχόλια του [Μπάιντεν] έκαναν μια δύσκολη κατάσταση πιο δύσκολη και μια επικίνδυνη κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη. Αυτό είναι προφανές. Λιγότερο προφανές είναι πώς να αναιρέσουμε τη ζημιά, αλλά προτείνω στους επικεφαλής βοηθούς του να επικοινωνήσουν με τους ομολόγους τους και να καταστήσουν σαφές ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να διαχεριστούν αυτή τη ρωσική κυβέρνηση», έγραψε ο Χάας στο Twitter.

The comments by @potus made a difficult situation more difficult and a dangerous situation more dangerous. That is obvious. Less obvious is how to undo the damage, but I suggest his chief aides reach their counterparts & make clear US prepared to deal with this Russian govt. https://t.co/AMGx6KzToP

— Richard N. Haass (@RichardHaass) March 27, 2022