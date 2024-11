Αμερικανικές εκλογές 2024: Προβάδισμα 6% στην Κάμαλα Χάρις δίνει ο Economist – Πώς εξήγησε την πρόβλεψη

Ένα τολμηρό βήμα που κανένα άλλο μέσο δεν αποφάσισε να κάνει πραγματοποίησε o Economist. Το γνωστού κύρους Μέσο Ενημέρωσης δημοσίευσε ποσοστό πρόβλεψης των αποτελεσμάτων για τις αμερικανικές εκλογές 2024, δίνοντας προβάδισμα 6 μονάδων στην Κάμαλα Χάρις και σημειώνοντας ότι το ποσοστό της αυξήθηκε από 50% στο 56%.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Economist ανέλυσε τους παράγοντες που τον ώθησαν στην συγκεκριμένη πρόβλεψη. «Στην τελευταία ενημέρωση της στατιστικής πρόβλεψης του Economist για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, οι πιθανότητες νίκης της Κάμαλα Χάρις αυξήθηκαν από 50% σε 56%. Το νεοαποκτηθέν προβάδισμά της είναι αρκετά μικρό ώστε με δυσκολία μπορεί να χαρακτηριστεί ως προβάδισμα και δεν θα ήταν έκπληξη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδιζε με αποφασιστική διαφορά. Όμως η κ. Χάρις θεωρείται ευρέως ότι είχε μια ισχυρότερη εβδομάδα για το τέλος της εκστρατείας από ό,τι ο κ. Τραμπ, και η τελευταία δέσμη δημοσκοπήσεων που εισήλθε στο μοντέλο μας το επιβεβαιώνει αυτό», γράφει το περιοδικό και συνεχίζει:

«Από τις 67 δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν χθες, οι 44 έδωσαν στην κα Χάρις καλύτερα ποσοστά από ό,τι ανέμενε η πρόβλεψή μας. Τα στοιχεία φαίνονταν ιδιαίτερα ρόδινα για αυτήν, στην περιοχή της σκουριασμένης ζώνης. Προηγήθηκε κατά μέσο όρο με μία ποσοστιαία μονάδα σε έξι δημοσκοπήσεις στην Πενσυλβάνια, την πιο πιθανή κρίσιμη πολιτεία, και με το ίδιο ποσοστό σε πέντε δημοσκοπήσεις στο Ουισκόνσιν. Στο Μίσιγκαν, την ισχυρότερη πολιτεία της, πέντε δημοσκοπήσεις την έδειχναν να προηγείται κατά μέσο όρο κατά δύο μονάδες.

«Εκ πρώτης όψεως, οι έρευνες στις πολιτείες της ζώνης του ήλιου φαίνονταν λιγότερο εντυπωσιακές για την αντιπρόεδρο, καθώς έδειχναν ότι υστερούσε κατά μία έως δύο μονάδες κατά μέσο όρο στην Αριζόνα, τη Τζόρτζια, τη Νεβάδα και τη Βόρεια Καρολίνα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά ήταν καλύτερα για την κ. Χάρις από ό,τι οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις των ίδιων εταιρειών για τις εν λόγω πολιτείες.

Συγκεκριμένα, η AtlasIntel, οι έρευνες της οποίας τείνουν να διογκώνουν τα περιθώρια του κ. Τραμπ κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες, δημοσίευσε χθες 13 δημοσκοπήσεις με αποτελέσματα που ήταν πολύ πιο κοντά στη συναίνεση από τον κανόνα της. Μετά τον υπολογισμό αυτών των “επιδράσεων του σπιτιού”, η Αριζόνα, η Τζόρτζια και η Βόρεια Καρολίνα (αλλά όχι η Νεβάδα) εμφάνισαν το ίδιο μοτίβο με τις βόρειες swing states: Τα περιθώρια της κ. Harris σε αυτές τις τελικές δημοσκοπήσεις υπερέβησαν τις προηγούμενες εκτιμήσεις του μοντέλου μας κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα και στις έξι.

Εάν οι δημοσκοπήσεις αυτές είχαν εισαχθεί στην πρόβλεψή μας πριν από ένα μήνα, η πιθανότητα νίκης της θα είχε αυξηθεί μόνο μέτρια. Αλλά επειδή δεν απομένει χρόνος πριν από τις εκλογές, το μοντέλο μας αντιδρά έντονα στα νέα δεδομένα, για να μην του διαφύγει η “καθυστερημένη κίνηση”, όπως η άνοδος του κ. Τραμπ τον Νοέμβριο του 2016.

Ο άλλος παράγοντας που έσπρωξε την πρόβλεψή μας προς την κα Χάρις σήμερα ήταν μια εντυπωσιακή δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε από φοιτητές και καθηγητές του Κολλεγίου Ντάρτμουθ. Αυτή έδινε στην υποψήφια των Δημοκρατικών ένα τεράστιο προβάδισμα 28 ποσοστιαίων μονάδων στο Νιου Χάμσαϊρ, επισκιάζοντας τη διαφορά των πέντε μονάδων που ανέμενε προηγουμένως το μοντέλο μας στην πολιτεία.

Μια προηγούμενη έρευνα της ίδιας ομάδας έδειξε προβάδισμα 21 μονάδων για την κ. Χάρις και η προσαρμογή της πρόβλεψής μας στις εσωτερικές επιδράσεις εξουδετερώνει μέρος αυτής της προφανής μεροληψίας, μετατοπίζοντας τα αποτελέσματα κατά εννέα μονάδες προς τον κ. Τραμπ.

Ωστόσο, ακόμη και οι βαριές εννέα μονάδες μπορεί να μην επαρκούν για να αντισταθμίσουν ένα τόσο απίθανα φιλοδημοκρατικό δείγμα. Το New Hampshire δεν έχει σχεδόν καμία πιθανότητα να κρίνει τις εκλογές. Ωστόσο, η πρόβλεψή μας συγκεντρώνει πληροφορίες σε όλες τις πολιτείες, πράγμα που σημαίνει ότι η έρευνα του Dartmouth βελτιώνει επίσης τις προβλέψεις μας για την κ. Χάρις κατά ένα μικρό ποσό στις πολιτείες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μοντέλα όπως το δικό μας μπορούν να προσπαθήσουν να λάβουν υπόψη αμφίβολες δημοσκοπήσεις, αλλά τελικά είναι τόσο καλά όσο τα δεδομένα που προσλαμβάνουν.

Kamala Harris’s chances of winning have risen from 50% to 56% in the final update of our presidential model https://t.co/QIREJqpIbV pic.twitter.com/9sRmVxfMX0

— The Economist (@TheEconomist) November 5, 2024