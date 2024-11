Αμερικανικές εκλογές 2024: Νέα μηνύματα Χάρις και Τραμπ ενώ οι Αμερικανοί ψηφίζουν για νέο Πρόεδρο

Σε νέα του ανάρτηση στα social media ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τους ψηφοφόρους του να μείνουν στις ουρές, να συνεχίσουν να ψηφίζουν στις αμερικανικές εκλογές 2024 και θα «έχουμε μια μεγάλη νίκη απόψε».

«Τώρα είναι η ευκαιρία σας. Βγείτε έξω και ψηφίστε» είναι το πιο πρόσφατο μήνυμα της Κάμαλα Χάρις στα social media.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ψήφισε στη Φλόριντα και εμφανίστηκε πολύ αισιόδοξος για την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης, αφότου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα. Ο πρώην πρόεδρος έφτασε στο εκλογικό του τμήμα στο Παλμ Μπιτς μαζί με τη σύζυγό του.

«Δεν νομίζω ότι θα έχουμε το βράδυ τελικό αποτέλεσμα», τόνισε μεταξύ άλλων για τις εκλογές στις ΗΠΑ. Πρόσθεσε πως, «συνήθως γύρω στις 10 η ώρα θα έπρεπε να πάω στα κεντρικά γραφεία στο χώρο που συγκεντρώνονται οι οπαδοί, αλλά από ότι φαίνεται θα ψηφίσουν πολύ περισσότερο Ρεπουμπλικάνοι από ότι Δημοκρατικοί σήμερα».

Ο Τραμπ φορώντας το χαρακτηριστικό του κόκκινο καπέλο δήλωσε ότι αισθάνεται «πολύ σίγουρος» για τις πιθανότητές του σε αυτές τις εκλογές, λέγοντας οτι έχει ακούσει ότι αυτός και άλλοι Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι «πάνε πολύ καλά».

«Έκανα μια εξαιρετική εκστρατεία. Νομίζω ότι ήταν ίσως η καλύτερη από τις τρεις. Θα έλεγα ότι αυτή είναι η καλύτερη εκστρατεία που έχουμε κάνει», είπε, δίπλα στη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ.

«Έχουμε μια σπουδαία χώρα, αλλά έχουμε παράλληλα μια χώρα που αντιμετωπίζει προβλήματα. Έχει μεγάλο πρόβλημα από πολλές απόψεις και πρέπει να το διορθώσουμε», τόνισε σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο υποψήφιος.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις ανακοίνωσε δτιε 3 Νοεμβρίου ότι ψήφισε με επιστολική ψήφο κατά την εκλογική αυτή διαδικασία στην οποία αναμετράται με τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

