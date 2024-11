Αμερικανικές εκλογές 2024: Η Τζένιφερ Λόπεζ στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις – «Είναι ώρα να πούμε όλοι “presente”»

Η Τζένιφερ Λόπεζ έφερε μια δόση Χόλιγουντ στην προεκλογική εκστρατεία καθώς κάλεσε τους ψηφοφόρους στη Νεβάδα να δώσουν στην Καμάλα Χάρις ένα φινάλε αντάξιο της μεγάλης οθόνης, εκφράζοντας παράλληλα την οργή της για την προσβλητική αναφορά που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για το Πουέρτο Ρίκο κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στο Madison Square Garden.

Η JLo πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στην προεκλογική εκστρατεία την Πέμπτη το βράδυ σε μια συγκέντρωση στο Craig Ranch Amphitheater στο Λας Βέγκας, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη σκηνή ως «τη σημαντικότερη που έχω βρεθεί ποτέ». Εν μέσω της σφοδρής αντιπαράθεσης των υποψηφίων για τις ψήφους στις πολιτείες της Σαχάρας, η ηθοποιός και τραγουδίστρια δήλωσε ότι είναι «lover» και δεν ήθελε να «καταστρέψει» κανέναν—«ακόμη και μπροστά στον μεγαλύτερο αντίπαλο που νομίζω ότι έχει ποτέ η Αμερική».

«Δεν ήταν μόνο οι Πουερτορικανοί που προσβλήθηκαν εκείνη την ημέρα, ήταν κάθε Λατίνος σε αυτή τη χώρα», δήλωσε, αναφερόμενη στον κωμικό Tony Hinchcliffe, ο οποίος χαρακτήρισε το Πουέρτο Ρίκο «ένα επιπλέον νησί σκουπιδιών». «Ήταν η ανθρωπότητα και οποιοσδήποτε έχει ήθος», πρόσθεσε η Λόπεζ.

Απευθυνόμενη στους χιλιάδες υποστηρικτές της Χάρις – μερικοί ντυμένοι με κοστούμια για το Χάλοουιν – δήλωσε: «Είμαι Πουερτορικανή. Και ναι, γεννήθηκα εδώ και είμαστε Αμερικανοί».

Ενώ η Χάρις και η Λόπεζ προσπαθούσαν να προσελκύσουν ψηφοφόρους στη Νεβάδα, ο Τραμπ εμφανίστηκε στη Γκλεντέιλ της Αριζόνα με τον πρώην παρουσιαστή του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, την Πέμπτη το βράδυ.

«Αυτή είναι και δική μας χώρα. Είναι ώρα να δώσουμε το “παρών” υπέρ της Χάρις. Είναι ώρα να πούμε όλοι “presente”. Είμαι μια Αμερικανίδα, είμαι η κόρη της Γκουανταλούπε Ροντρίγκεζ και του Νταβίντ Λόπεζ, μια περήφανη κόρη του Πουέρτο Ρίκο. Είμαι Πορτορικανή» είπε εμφανώς φορτισμένη η Λόπεζ.

Jennifer Lopez has just endorsed Kamala Harris!

“At Madison Square Garden, he reminded us who he is and how he really feels. It wasn’t just Puerto Ricans who were offended that day…it was humanity, and anyone of decent character.”

pic.twitter.com/wmTtx4bY0F

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) November 1, 2024