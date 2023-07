Αλάσκα: Ισχυρός σεισμός 7,3 βαθμών – Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός 7,3 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή της Χερσονήσου στην Αλάσκα νωρίς σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών USGS.

Μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι από το Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ.

BREAKING: U.S. National Tsunami Warning Center issues following event picture for 7.4 magnitude Alaska earthquake pic.twitter.com/Bgfm5ROwgh

— The Spectator Index (@spectatorindex) July 16, 2023