Άλαν Ρίκμαν: Η google τιμά με doodle την μνήμη του ηθοποιού

Το σημερινό Doodle τιμά τον Άγγλο ηθοποιό Άλαν Ρίκμαν, καθώς σαν σήμερα ανέβηκε στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ χαρίζοντας μία αξεπέραστη ερμηνεία που καθόρισε τη μετέπειτα καριέρα του.

Η βαθιά, μοναδική φωνή, η ατελείωτη γοητεία του, αλλά και οι μοναδικές του ερμηνείες σε ταινίες όπως το Χάρι Πότερ και το Die Hard θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στις μνήμες των φαν.

Σαν σήμερα το 1987, ο Ρίκμαν έπαιξε στο «Les Liaisons Dangereuses», ένα έργο του Μπρόντγουεϊ που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της καριέρας του.

Ο Άλαν Ρίκμαν γεννήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 1946 στο Δυτικό Λονδίνο της Αγγλίας. Παρόλο που είχε έμφυτο ταλέντο στη ζωγραφική, ο Ρίκμαν άρχισε να ενδιαφέρεται για διαφορετικές μορφές τέχνης μετά από ενθάρρυνση των δασκάλων και της οικογένειάς του.

Μεγαλώνοντας ανακάλυψε το ταλέντο του στην υποκριτική και αφού πρωταγωνίστησε σε σχολικές παραστάσεις, κέρδισε μια υποτροφία που τον βοήθησε να κυνηγήσει το ονειρό του στο Latymer Upper School στο Λονδίνο.

Μετά το γυμνάσιο, ο Άλαν Ρίκμαν σπούδασε γραφιστική στο Chelsea College of Art and Design και στο Royal College of Art. Μετά την αποφοίτησή του, ξεκίνησε μια εταιρεία σχεδιασμού με στενούς φίλους του, ενώ ταυτόχρονα συμμετείχε στο ερασιτεχνικό Group Court Drama Club.

Σε ηλικία 26 ετών, ο Ρίκμαν άφησε την εταιρεία του και αποφάσισε να ασχοληθεί σοβαρά με την υποκριτική, κερδίζοντας μια θέση στη RADA, μια από τις πιο διάσημες σχολές υποκριτικής στον κόσμο.

Λίγα χρόνια αργότερα, εντάχθηκε στη Royal Shakespeare Company, όπου εμφανίστηκε στα The Tempest και Love’s Labour’s Lost. Κέρδισε το χρυσό το 1985 όταν πρωταγωνίστησε ως αντι-ήρωας Le Vicomte de Valmont στο έργο Les Liaisons Dangereuses (Επικίνδυνοι σύνδεσμοι). Αφού κέρδισε μια υποψηφιότητα Tony για την ερμηνεία του, άρχισε να δέχεται προτάσεις για να παίξει σε ταινίες.

Το 1988, ο Ρίκμαν πρωταγωνίστησε ως ο εγκληματικός εγκέφαλος Hans Gruber στην ταινία Die Hard με τον χαρακτήρα αυτόν να θεωρείται σήμερα ένας από τους πιο εμβληματικούς κακούς που πέρασαν από την μεγάλη οθόνη.

Η επιτυχία της ταινίας οδήγησε έδωσε την ευκαιρία στον Ρίκμαν να παίξει παρόμοιους ρόλους σε ταινίες όπως στο Robin Hood: Prince of Thieves.

Η καριέρα του συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 με ρόλους στα Sense and Sensibility (1995) και Rasputin: Dark Servant of Destiny (1996), αξίζει να σημειωθεί ότι για την ερμηνεία του αυτή έλαβε ένα βραβείο Emmy αλλά και Χρυσή Σφαίρα.

Το 2001, ο Ρίκμαν πρωταγωνίστησε στο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», ως Σεβέρους Σνέιπ κλέβοντας την παράσταση με την καθηλωτική-σκοτεινή του ερμηνεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως Σέβερους Σνέιπ ο Ρίκμαν εμφανίστηκε και στις επτά ταινίες Χάρι Πότερ.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ρίκμαν έλαβε πολλές υποψηφιότητες αλλά και βραβεία για τις ερμηνείες του, ωστόσο δεν είναι μόνο οι εμβληματικοί του ρόλοι, καθώς το όνομά του θ για φιλανθρωπία του και την ευγενική και ευαίσθητη φύση του εντός κι εκτός οθόνης.