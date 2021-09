Ακύρωσαν συναυλίες τους οι KISS – Θετικά στον κορονοϊό δύο μέλη του συγκροτήματος

Πριν από λίγες μέρες ο Paul Stanley είχε διαγνωσθεί με κορονοϊό. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι βρέθηκε θετικός και ο Gene Simmons!

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ευτυχώς και στους δύο τα συμπτώματα είναι ελαφρά. Τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος καθώς και το crew έχουν τεθεί σε καραντίνα μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου.

We are postponing the next four tour dates. All previously purchased tickets will be honored for the new dates once announced. More information will be emailed to ticketholders directly. pic.twitter.com/b28fmrhWIe

