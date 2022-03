Αγωνία στην Μαριούπολη – Στα σύνορα με την Μολδαβία το καραβάνι των Ελλήνων από την Οδησσό

Εικόνες χάους στη Μαριούπολη, με τις ρωσικές δυνάμεις να έχουν ισοπεδώσει μεγάλα τμήματα της πόλης. Την ίδια στιγμή η αυτοκινητοπομπή με Έλληνες από την Οδησσό πλησιάζει στα σύνορα με την Μολδαβία.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η αγωνία χτυπάει κόκκινο στην Μαριούπολη. Η κατάσταση στην πόλη είναι τραγική. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εισβάλει στα προάστια της πόλης ενώ ήδη μαίνονται μάχες σώμα με σώμα σε αρκετές γειτονιές. Όπως κι έξω από το κτήριο του ΟΑΣΕ, όπου έχει μεταφερθεί το Ελληνικό προξενείο και βρίσκονται σε αυτό ο Γενικός Πρόξενος Μανώλης Ανδρουλάκης, οι μισοί υπάλληλοι του προξενείου που δεν έφυγαν με το πρώτο καραβάνι καθώς και αρκετοί πολίτες, που φιλοξενούνται στο καταφύγιο.

Η πόλη σε πολλά σημεία είναι ισοπεδωμένη. Η ενημέρωση πλέον είναι πολύ φτωχή διότι δεν υπάρχουν τηλεπικοινωνίες. Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει νερό.

Όταν σταματούν να ηχούν οι σειρήνες ή όταν οι βομβαρδισμοί είναι πιο περιοδικοί, κάτοικοι της Μαριούπολης βγαίνουν από τα καταφύγιά τους για να σπεύσουν στα δημοτικά σημεία που γίνεται διανομή πόσιμου νερού.

Όμως δεν λείπουν και οι σκηνές πανικού. Τα καταστήματα τροφίμων πλέον έχουν βάλει λουκέτο. Πολίτες σε απόγνωση αλλά και ακραία στοιχεία, έχουν κάνει πλιάτσικο σε εμπορικά κέντρα. Άλλοι για να βρουν είδη πρώτης ανάγκης άλλοι για να ικανοποιήσουν την ματαιοδοξία τους.

Absolute shame. In Mariupol, locals loot the Port City, the biggest mall. pic.twitter.com/q6Y2ooIUnv

Ούτε χθες κατάφερε να ξεκινήσει το κομβόι με τους Έλληνες από το κτήριο του ΟΑΣΕ, μαζί με δεκάδες άλλους από την Μαριούπολη και τα γύρω χωριά που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Στα δυτικά της Μαριούπολης, έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες λεωφορεία, που αναμένεται να αναχωρήσουν με πρόσφυγες. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1.200 άτομα θα επιχειρήσουν να εγκαταλείψουν σήμερα την περιοχή.

VIDEO: Buses on standby in Ukraine’s besieged Mariupol as civilian evacuations halted.

Buses line up as civilian safe passage from Ukraine’s besieged eastern port city of Mariupol is put on hold for a second consecutive day due to violations of the ceasefire pic.twitter.com/DDBwrFSycT

— AFP News Agency (@AFP) March 7, 2022