Αφγανιστάν: Λουτρό αίματος από τις επιθέσεις του ISIS – “Θα το πληρώσετε” το μήνυμα του Μπάιντεν

Τουλάχιστον 72 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση από τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους χθες έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ στο Αφγανιστάν, ανέφεραν νοσοκομειακή πηγή και στέλεχος των Ταλιμπάν.

Το Πεντάγωνο έκανε γνωστό ότι 13 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν, ενώ από την πλευρά του στέλεχος των Ταλιμπάν έκανε λόγο περί 28 απωλειών στις τάξεις των μαχητών του ισλαμιστικού κινήματος.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ βοηθούν στην εκκένωση όσων Αφγανών θέλουν απελπισμένα να ξεφύγουν από την κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Η μία έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην Πύλη Άμπεϊ, τη μία από τις τρεις προσβάσεις στο αεροδρόμιο όπου τις τελευταίες ημέρες συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να φύγουν από τη χώρα.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε απόψε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπως ανέφερε ο εξειδικευμένος ιστότοπος Site Intelligence που παρακολουθεί τις αναρτήσεις των τζιχαντιστών στο διαδίκτυο.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το προπαγανδιστικό όργανό του, το Amaq, το Ισλαμικό Κράτος καυχιέται ότι ένας μαχητής του πλησίασε σε απόσταση «μικρότερη των πέντε μέτρων» από τους Αμερικανούς στρατιώτες.

Ο βομβιστής αυτοκτονίας «κατάφερε να φτάσει σε μια μεγάλη συγκέντρωση μεταφραστών και συνεργατών του αμερικανικού στρατού» στο «Στρατόπεδο Μπαράν» κοντά στο αεροδρόμιο «και πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος, σκοτώνοντας περίπου 60 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 100 άλλους, συμπεριλαμβανομένων και μαχητών Ταλιμπάν», αναφέρεται στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κανάλι του Amaq στο Telegram.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε ότι η επιχείρηση εκκένωσης Αμερικανών πολιτών, ξένων και Αφγανών που τους βοήθησαν θα «συνεχιστεί».

«Η Αμερική δεν θα αφεθεί να εκφοβιστεί», επέμεινε. «Δεν θα αφεθούμε να αποθαρρυνθούμε από τους τρομοκράτες. Δεν θα επιτρέψουμε να σταματήσει η αποστολή μας. Θα συνεχίσουμε την επιχείρηση εκκένωσης».

«Θα τους καταδιώξουμε και θα τους κάνουμε να πληρώσουν», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και συμπλήρωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα ανταποδώσει το πλήγμα «με ισχύ και ακρίβεια».

Είπε ακόμη πως διέταξε τους επιτελείς του να λάβουν τα μέγιστα μέτρα για την προστασία των Αμερικανών στρατιωτικών οι οποίοι παραμένουν στην Καμπούλ και υποσχέθηκε ότι όσοι Αμερικανοί το επιθυμούν, θα απομακρυνθούν από το Αφγανιστάν ως την 31η Αυγούστου, που επιβεβαίωσε πως είναι η προθεσμία αποπεράτωσης της επιχείρησης.

«Ήταν μια πελώρια έκρηξη, ανάμεσα στο πλήθος που περίμενε έξω από μια πύλη του αεροδρομίου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αυτόπτης μάρτυρας που δήλωσε ότι ονομάζεται Μιλάντ. «Όταν οι άνθρωποι άκουσαν την έκρηξη, προκλήθηκε πανικός. Οι Ταλιμπάν πυροβόλησαν στον αέρα για να διαλύσουν το πλήθος που περίμενε», είπε ένας άλλος μάρτυρας που είδε «έναν άνδρα να τρέχει κρατώντας στην αγκαλιά του ένα τραυματισμένο παιδί».

Στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, αιμόφυρτοι άνθρωποι μεταφέρονται με χειράμαξες, ένα παιδί αρπάζει το χέρι ενός άνδρα που έχει τραυματιστεί στο κεφάλι.

