Αφγανιστάν: Βίντεο με γυναίκες να τραγουδούν στο διαδίκτυο – Αψηφούν τις απαγορεύσεις των Ταλιμπάν

Βιντεοσκοπούν τον εαυτό τους ενώ τραγουδούν, δείχνοντας στην κάμερα μόνο ένα μικρό μέρος του προσώπου τους: Δεκάδες Αφγανές συμμετέχουν σε ένα διαδικτυακό κίνημα διαμαρτυρίας κατά του νέου νόμου που απαγορεύει στις γυναίκες να ακούγεται η φωνή τους σε δημόσιους χώρους.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι στα τέλη Ιουλίου τέθηκε σε εφαρμογή ένας νόμος «για την προώθηση της αρετής και την πρόληψη της έκλυσης των ηθών», ο οποίος βασίζεται στη σαρία, τον ισλαμικό νόμο. Στα 35 άρθρα του ορίζονται οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις, κατά κύριο λόγο ενδυματολογικές, που αφορούν σε μεγάλο βαθμό τις γυναίκες. Μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπεται να τραγουδούν ή να απαγγέλουν ποίηση δημοσίως.

Δείτε σχετικό βίντεο

Afghan women are responding to the Taliban’s ban on women speaking in public by launching a campaign and singing out loudly. pic.twitter.com/0r884tkteS

Σε απάντηση, πολλές Αφγανές εντός και εκτός της χώρας ανήρτησαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στα οποία τραγουδούν, με λεζάντες όπως «η φωνή μου δεν απαγορεύεται» και «Όχι στους Ταλιμπάν».

Σε ένα από αυτά τα βίντεο, που τραβήχτηκε στο Αφγανιστάν, τραγουδάει μια γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα από την κορυφή μέχρι τα νύχια και με ένα μακρύ πέπλο να καλύπτει το πρόσωπό της. «Με φιμώσατε για τα επόμενα χρόνια. Με φυλακίσατε στο σπίτι μου μόνο για το έγκλημα ότι είμαι γυναίκα», ακούγεται να λέει.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Afghan women keep singing loud and proud. Despite the Taliban’s draconian laws forcing them to stay silent in public, they’re posting videos of themselves singing. pic.twitter.com/o6ZNLoLg8i

Η Ζάλα Ζαζάι, πρώην αστυνομικός που σήμερα ζει στην Πολωνία, μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο τραγουδάει ένα τραγούδι της Αριάνα Σαγίντ, γνωστής Αφγανής καλλιτέχνιδας, για την αντίσταση των γυναικών της χώρας της. Οι απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν στις γυναίκες είναι «απαράδεκτες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Οι Αφγανές κατάλαβαν τελικά ότι οι μισογύνηδες δεν μπορούν πια να αρνηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματά μας εξ ονόματος της θρησκείας και της κουλτούρας. Και οι φωνές μας που διεκδικούν τα δικαιώματά μας δεν θα σιγήσουν ποτέ», πρόσθεσε.

Ακτιβίστριες ανήρτησαν άλλα βίντεο στα οποία υψώνουν τη γροθιά τους ή σκίζουν φωτογραφίες του ανώτατου ηγέτη των Ταλιμπάν, του εμίρη Χαμπιτουλάχ Αχουντζάντα, ο οποίος κυβερνά με διατάγματα από το προπύργιό του, την Κανταχάρ.

«Η φωνή μιας γυναίκας είναι η φωνή της δικαιοσύνης», φωνάζει μια ομάδα γυναικών σε ένα άλλο βίντεο.

Afghan women are defying the Taliban’s ban on women speaking in public by singing out loud. Let’s stand with them and support their powerful voices. pic.twitter.com/4BpeT5jEDN

Στην πλατφόρμα Χ, η Ταΐμπα Σουλαϊμάνι τραγουδάει, φτιάχνοντας το πέπλο της μπροστά σε έναν καθρέφτη: «η φωνή της γυναίκας είναι η ταυτότητά της, όχι κάτι που έπρεπε να κρύβεται».

Ο νέος νόμος ορίζει επίσης ότι η φωνή των γυναικών δεν θα πρέπει να ακούγεται έξω από τους τοίχους του σπιτιού της. «Όταν μια ενήλικη γυναίκα είναι ανάγκη να βγει από το σπίτι της, απαιτείται να καλύπτει το πρόσωπό της, το σώμα της και τη φωνή της», γράφει το κείμενο, χρησιμοποιώντας τον όρο «άουρα» της σαρία, που αναφέρεται στα μέρη του ανθρώπινου σώματος που πρέπει να καλύπτονται.

Δείτε σχετικό βίντεο

Afghan women can now be punished for singing or speaking in public.

The Taliban’s silencing of women’s voices in Afghanistan is abhorrent. pic.twitter.com/4HAK4B0Dvv

— Human Rights Watch (@hrw) August 26, 2024