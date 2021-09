Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν το ξύρισμα της γενειάδας

Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν το ξύρισμα της γενειάδας στην επαρχία Χελμάντ, στο νότιο Αφγανιστάν, όπως μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ.

Ο διευθυντής ενημέρωσης και πολιτισμού των Ταλιμπάν, Χαφίζ Ρασίντ Χελμάντ, είπε στην εφημερίδα Etilaatroz ότι η απόφαση ελήφθη από τη θρησκευτική αστυνομία των Ταλιμπάν, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με ιδιοκτήτες κουρείων στην επαρχία.

Taliban banned Shaving or cutting of beard in Helmand province of Afghanistan. In this letter issued by the department of vice and virtue, warns barbers and baths, in case of violation, you will be punished based on Sharia law. pic.twitter.com/edxm8GMI6a

— Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) September 26, 2021