Μέγκαν και Χάρι: Όσα πρέπει να ξέρετε για την πολύκροτη συνέντευξη στην Όπρα - Όλο το παρασκήνιο

Απόψε, το CBS θα μεταδώσει τη δίωρη συνέντευξη του πρώην βασιλικού ζευγαριού, Χάρι και Μέγκαν με την Όπρα Ουίνφρι.

Συγκεντρώσαμε όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πολύκροτη συνέντευξη που έχει σημάνει συναγερμό στο Παλάτι και την βασιλική οικογένεια της Βρετανίας.

Πού μπορώ να παρακολουθήσω τη συνέντευξη;

Η συνέντευξη θα μεταδοθεί από το αμερικανικό κανάλι απόψε στις 8 μ.μ. (ώρα Ελλάδας 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας). Θα μεταδοθεί στο ITV στη Βρετανία τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου, στις 9 μ.μ.

Πώς κατάφερε η Όπρα να κλείσει τη συνέντευξη με τους Sussexes;

Με τον ίδιο τρόπο που ξεπέρασε την παιδική φτώχεια στην αγροτική περιοχή του Μισισιπή για να γίνει η πρώτη μαύρη δισεκατομμυριούχος. Αφιέρωσε πολύ χρόνο, προσπάθεια και επικοινωνία. Σε ένα βίντεο κλιπ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, η Όπρα υπενθυμίζει ότι κάλεσε για πρώτη φορά την Μέγκαν Μαρκλ για να της προτείνει μια συνέντευξη τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2018. Σύμφωνα με τους The Times του Λονδίνου, οι δύο τους συναντήθηκαν αυτοπροσώπως τον Μάρτιο όταν η Όπρα «βρέθηκε στο Λονδίνο», και κλήθηκε από την Μέγκαν να τη συναντήσει στο Παλάτι του Κένσιγκτον. Τον Απρίλιο, η Όπρα κάλεσε τη μητέρα της Μέγκαν, Ντόρια Ράγκλαντ, στο σπίτι της για μεσημεριανό γεύμα και γιόγκα. Περίπου δύο μήνες γνωριμίας ήταν αρκετοί για να κερδίσουν στην δημοσιογράφο και παρουσιάστρια μια πρόσκληση για τον γάμο του ζευγαριού. Ημέρες αφότου το ζευγάρι ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσουν από τον ρόλο τους ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, το γνωστό MEGXIT, η Όπρα δημοσίευσε μια δήλωση με την οποία αρνήθηκε τις φήμες ότι τους είχε συμβουλεύσει για μια πορεία δράσης. Το ζευγάρι μετακόμισε τελικά κοντά στο κτήμα της Όπρα στο Montecito της Καλιφόρνια, ώστε πλέον μπορούν να αποκαλούνται γείτονες. Άλλωστε το πρώτο σπίτι στο οποίο φιλοξενήθηκε η Μέγκαν, ο Χάρι και ο μικρός Άρτσι, ανήκε σε φίλο της παρουσιάστριας.

Όπως λέει η Μέγκαν θυμάται πολύ καλά ότι είχαν συζητήσει για μια συνέντευξη πριν από τον γάμο αλλά "δεν μου επιτρεπόταν να έχω αυτήν την προσωπική συζήτηση μαζί σου επειδή έπρεπε να βρίσκονται και άλλοι άνθρωποι στο ίδιο δωμάτιο" σημειώνει τώρα η Μέγκαν ενώ ερωτώμενη για ποιον λόγο αποφάσισε να μιλήσει τώρα λέει: "Για πολλούς λόγους, Είμαστε πλέον στην άλλη πλευρά, συνέβησαν πολλές εμπειρίες ζωής και πλέον έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις δικές μας επιλογές με έναν τρόπο που τότε δεν μπορούσα να σου πω ναι. Δεν ήταν δική μου επιλογή τότε. Οπότε σαν ένας ενήλικας που ζούσε πολύ ανεξάρτητη ζωή το να μπω σε μία τέτοια δομή που είναι πολύ διαφορετική από αυτό που φαντάζονται οι άνθρωποι. είναι πολύ απελευθερωτικό να μπορώ να έχω το δικαίωμα και το προνόμιο κατά κάποιους τρόπους να μπορώ να λέω ναι, είμαι έτοιμη να μιλήσω".

Πόσο κόστισε η συνέντευξη;

Σύμφωνα με πληροφορίες της NY POST, το CBS πλήρωσε περισσότερα από 7 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα της συνέντευξης της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι στην Oprah Winfrey. Η δίωρη συνέντευξη κόστισε στο δίκτυο αρκετά, πιθανότατα ένα ποσό μεταξύ 7 εκατομμυρίων και 9 εκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε η Wall Street Journal. Το CBS αγόρασε τα προσοδοφόρα δικαιώματα από την εταιρεία της Όπρα. Θα είναι προσοδοφόρα καθώς χρεώνει 325.000 δολάρια για κάθε 30 δευτερόλεπτα εμπορικής προβολής.

Το CBS μπορεί επίσης να δώσει άδεια για τη συνέντευξη σε διεθνείς αγορές. Ένας εκπρόσωπος των Sussexes είπε στην Wall Street Journal ότι το ζευγάρι δεν πληρώθηκε για τη συνέντευξη. Σε ένα απόσπασμα της συνέντευξης που μεταδόθηκε στο «CBS This Morning» την Παρασκευή, η Μαρκλ λέει στην Όπρα ότι αισθάνεται «απελευθερωμένη» που να μιλήσει για τον εαυτό της, αφού έπρεπε να απορρίψει το αρχικό αίτημα της παρουσιάστριας λόγω του Παλατιού.

Θα είναι διαφορετική η συνέντευξη με την Όπρα από ότι με τον Κόρντεν;

Ο Χάρι στη συνέντευξη με τον Τζέιμς Κόρντεν έβγαλε την αστεία πλευρά του εαυτού του. Στη συνέντευξη με την Όπρα θα δούμε μια αφήγηση από καρδιάς από το ζευγάρι. Πέρα από την κοινή τους συνέντευξη, η Όπρα έχει κάνει και προσωπική μαγνητοσκόπηση με τον καθένα προσωπικά.

"Έκανα ό,τι θα έκανε κάθε σύζυγος και πατέρας" υποστήριξε οπρίγκιπας Χάρι σχετικά με την εγκατάστασή του στο Λος Άντζελες με την οικογένειά του, μιλώντας στον Τζέιμς Κόρντεν, υπογραμμίζοντας προς πάσα κατεύθυνση ότι "δεν εγκαταλείψαμε με τη Μέγκαν τη βασιλική οικογένεια" ενώ εξέφρασε τη στήριξή του στη σειρά του Netflix "The Crown" που παρουσιάζει με μελανά χρώματα την οικογένειά του. Ο Χάρι στη τηλεοπτική του εμφάνιση στο Late Late Show του Κόρντεν ραπάρει, κάνει βιντεοκλήση στη σύζυγό του, η οποία αποκαλύπτει το παρατσούκλι με το οποίο τον προσφωνεί, μιλά για τη σχέση του μαζί της αλλά και αποκαλύπτει για ποιον λόγο αποφάσισε να φύγει από το Λονδίνο. Όπως επεσήμανε ο Δούκας του Σάσεξ η μετεγκατάσταση στην Καλιφόρνια ήταν πιο πολύ απόφαση να απομακρυνθεί από το προσκήνιο παρά να παραιτηθεί από τα πριγκιπικά του καθήκοντα. Σε κάποιο σημείο της συνέντευξης, ραπάρει στους ήχους του "The Fresh Prince Of Bel-Air" έξω από έπαυλη όπου έκαναν το γύρισμα προτού ο Κόρντεν κάνει βιντεοκλήση στη Μέγκαν, η οποία τον αποκαλεί "Haz" και του λέει να μην αγοράσει την έπαυλη γιατί τελείωσε με τις μετακομίσεις. Ο Χάρι μπαίνει στο σπίτι για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα και μετά μαζί με τον παρουσιαστή μπαίνουν σε ένα λασπωμένο πεδίο στρατιωτικής εκπαίδευσης. Ως τοποθεσία της συζήτησής τους επελέγη ένα ανοιχτό λεωφορείο, και ο Χάρι αποκάλυψε ότι επικοινωνεί με τους παππούδες του, πρίγκιπα Φίλιππο και τη βασίλισσα Ελισάβετ μέσω Zoom. Μάλιστα, είπε ότι έστειλαν στον Άρτσι για τα Χριστούγεννα μία μηχανή για να φτιάχνει βάφλες την οποία χρησιμοποιούν πολύ συχνά, ενώ περιέγραψε τον γιο του ως ξεκαρδιστικό, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη λέξη που είπε ήταν "κροκόδειλος" .

Πρέπει το Παλάτι να ανησυχεί για όσα ανεφέρει το ζευγάρι;

Μέχρι πού θα φθάσουν ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ στη συνέντευξή τους, το ξέρουν μόνο οι συμμετέχοντες και ο σταθμός. Η απάντηση θα δοθεί απόψε ενώπιον εκατομμυρίων τηλεθεατών, έπειτα από μια εβδομάδα που χαρακτηρίσθηκε από υπονοούμενα και πολεμικές που τους φέρνουν αντιμέτωπους με τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Τα προσεκτικά επιλεγμένα αποσπλασματα της συνέντευξης, που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από την περασμένη Κυριακή, δείχνουν πως οι Σάσεξ, και ιδιαίτερα η Μέγκαν Μαρκλ, θέλουν να τακτοποιήσουν μερικούς λογαριασμούς τους με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, λίγο περισσότερο από έναν χρόνο αφότου αποσύρθηκαν από τη βασιλική οικογένεια. Η ηθοποιός, η οποία είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της, κατηγόρησε τον οίκο των Ουίνδσορ ότι «διαιωνίζει ψεύδη», αποκαλώντας τον εν παρόδω «the Firm», «η Εταιρεία», φέρνοντας στο νου τις χειρότερες στιγμές της επιχειρηματικής κουλτούρας.

Την Τρίτη, η βρετανική εφημερίδα The Times δημοσίευσε τις μαρτυρίες πρώην βοηθών της Μέγκαν Μαρκλ που κατηγορούν για παρενόχληση την ηλικίας σήμερα 39 ετών δούκισσα, όταν ζούσε ακόμη στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας. Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, τα οποία εξέφρασαν τη «μεγάλη ανησυχία» τους, ανακοίνωσαν αμέσως την έναρξη μιας έρευνας. Η Μέγκαν Μαρκλ αντέδρασε άμεσα. Ένας εκπρόσωπός της είπε πως βλέπει σ' αυτή την εξέλιξη «μια εκστρατεία δυσφήμησης». «Δεν είναι σύμπτωση», πρόσθεσε, «το γεγονός ότι κατηγορίες παραποιημένες και ετών» «επικοινωνούνται στον βρετανικό Τύπο» πριν από την περίφημη συνέντευξη της Κυριακής. Το ζεύγος έχει δικαιολογήσει επανειλημμένα την απόσυρσή του και την αναχώρησή του από την Αγγλία επικαλούμενο την επιθυμία του να ξεφύγει από τον βρετανικό Τύπο, αλλά άφησε επίσης να βγει δημόσια το πόσο δυσφορούσε όταν βρισκόταν στους κόλπους του θεσμού. Εντούτοις, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς στα θέματα της βασιλικής οικογένειας, ούτε η Μέγκαν ούτε ο Χάρι δεν θα καταφερθούν άμεσα εναντίον των μελών της βασιλικής οικογένειας στη διάρκεια αυτής της δίωρης εκπομπής, καθώς ο πρίγκιπας έχει έναν πολύ ισχυρό συναισθηματικό δεσμό με τη γιαγιά του, τη βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία μου ήταν ότι έβλεπα την ιστορία να επαναλαμβάνεται», εξηγεί ο πρίγκιπας Χάρι σε ένα άλλο απόσπασμα της ειδικής εκπομπής του CBS -- μια αναφορά στην τραγική τύχη της πριγκίπισσας της Ουαλίας, που σκοτώθηκε το 1997 σε τροχαίο δυστύχημα ενώ ο οδηγός της προσπαθούσε να αποφύγει τους παπαράτσι.