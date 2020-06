Ηχητικά ντοκουμέντα που δημοσιοποιήθηκαν στα οποία ακούγεται η Άμπερ Χερντ να κακοποιεί λεκτικά τον Τζόνι Ντεπ αλλά και να του επιτίθεται χτυπώντας τον, "καίνε" την πρώην του σουπερστάρ, καθώς ισχυρές προσωπικότητες των κινημάτων υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών Time's Up και Me Too αποσύρουν τη στήριξή τους στο πρόσωπό της στη δικαστική διαμάχη εναντίον του ηθοποιού.

Όταν η Αμάντα ντε Καντενέ, στενή φίλη της Χερντ και ακτιβίστρια για τα γυναικεία δικαιώματα, άκουσε τα ηχητικά αρχεία που δημοσιοποίησε η DailyMail.com, αποφάσισε να μην καταθέσει στη δίκη εναντίον του Ντεπ. Η Βρετανίδα τηλεπαρουσιάστρια ανέφερε σε δικαστικό έγγραφο ότι άλλαξε γνώμη, γιατί λέγεται πως εξεπλάγη και σοκαρίστηκε από τον τρόπο που η Άμπερ μιλούσε στον Τζόνι.

Στα αρχεία αυτά που ηχογραφήθηκαν πριν από τον χωρισμό τους τον Μάίο του 2016, η Χερντ παραδέχεται ότι χτύπησε τον Ντεπ στο πιγούνι και του επιτέθηκε με βάζα, κατσαρόλες, τηγάνια. Μάλιστα, ακούγεται να τον κοροϊδεύει υποδυόμενη τη φωνή του, λέγοντας ότι κανείς δεν θα τον πιστέψει αν πει ότι του άσκησε σωματική βία. "Είσαι τόσο μωρό, ωρίμασε λίγο" του φώναζε. Στα ηχητικά ντοκουμέντα που ήρθαν στη δημοσιότητα τον Φεβρουάριο η Χερντ επίσης ξεκαθαρίζει ότι όλοι θα πιστέψουν την ίδια γιατί είναι γυναίκα και δεν νοείται αυτός να είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας: "Να δούμε πόσοι θα σε πιστέψουν" ακούγεται να του λέει.

Η Ντε Καντενέ είναι δεύτερη εξέχουσα προσωπικότητα του κινήματος Me Too που εγκαταλείπει το... πλοίο σε διάστημα μίας εβδομάδας, αφού η κορυφαία δικηγόρος του Time's Up Ρομπέρτα Κάπλαν επιβεβαίωσε πως η εταιρείας της δεν εκπροσωπεί πλέον τη Χερντ. Πηγή κοντά στην Ντε Καντενέ είπε πως η παρουσιάστρια είναι η ίδια θύμα και έχει παραμείνει σταθερή συνήγορος των δικαιωμάτων των γυναικών. "Η Αμάντα αισθάνεται ότι η Άμπερ τη χρησιμοποίησε και την παραπλάνησε. Ελπίζει η Άμπερ να βρει τη βοήθεια που χρειάζεται. Πιστεύει στη δύναμη της λύτρωσης και της συμφιλίωσης και ελπίζει τα δύο μέρη να τα καταφέρουν" .Τον επόμενο μήνα ο Ντεπ αντιμετωπίζει την εφημερίδα Sun σε βρετανικό δικαστήριο καθώς σε άρθρο της η βρετανική εφημερίδα τον αποκαλούσε "σύζυγο που δέρνει τη γυναίκα του". Το ζευγάρι θα βρεθεί ξανά ενώπιον δικαστηρίου τον Ιανουάριο στη Βιρτζίνια όπου ο Ντεπ μηνύει την πρώην σύζυγό του για δυσφήμηση αντί 50 εκατ. δολαρίων.