Αεροσκάφος με 100 επιβαίνοντες συνετρίβη κοντά στην Αλμάτι, την πρωτεύουσα του Καζακστάν, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης.

Δείτε νέες εικόνες από το σημείο:

WATCH: Footage from the scene after Bek Air passenger plane carrying 100 people crashes into building in Almaty, Kazakhstan pic.twitter.com/pdGyK2uDCE