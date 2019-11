Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου ηλεκτρικού αυτοκινήτου της Tesla, του Cybertruck, ο Έλον Μασκ έμεινε άφωνος όταν τα άθραυστα τζάμια του αυτοκινήτου αποδείχτηκαν τελικά... εύθραυστα.

Ο Έλον Μασκ είπε ότι το αυτοκίνητο είναι αλεξίσφαιρο απέναντι σε ένα όπλο 9 χιλιοστών και φυσικά έκαναν το τεστ μπροστά στο κοινό.

Πρώτα χτύπησαν με ρόπαλο τις πόρτες, οι οποίες αποδείχθηκαν "πολύ σκληρές για να πεθάνουν" και δεν είχαν ούτε γρατζουνιά. Όμως όταν πέταξαν μεταλλικές μπάλες στα παράθυρα, τότε ήταν που το τεστ ... απέτυχε.

"Ω, $%^ θεέ μου" είπε ο Μασκ, με τον Von Holzhausen να λέει "μήπως το χτύπησα πολύ δυνατά;".

"Τουλάχιστον δεν το διαπέρασε" ανταπάντησε ο Έλον Μασκ.

Όπως είπε ο Έλον Μασκ το αυτοκίνητο είχε ως βάση έμπνευσης τα αυτοκίνητα από τις ταινίες Blade Runner και The Spy Who Loved Me. Η τιμή του ξεκινάει στα 39.900 δολάρια.