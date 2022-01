Ευρωπαϊκή Ένωση: Οι παράνομες αφίξεις μεταναστών αυξήθηκαν κατά 57% σε σχέση με το 2020

Περί τις 200.000 παράνομες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν στην Ευρωπαϊκή Ενωση το περασμένο έτος, ο μεγαλύτερος αριθμός από το 2017, ανακοίνωσε η Frontex.

Ο αριθμός των παράτυπων αφίξεων ήταν κατά 57% υψηλότερος σε σχέση με το 2020, χρονιά κατά την οποία οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας περιόρισαν δραστικά την έλευση των μεταναστών, αλλά ήταν και κατά 36% υψηλότερος σε σχέση με το 2019, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Frontex.

«Ο αριθμός των παράνομων εισόδων στην Ευρωπαϊκή Ενωση το 2021 ήταν λίγο χαμηλότερος των 200.000 και είναι πλέον υψηλότερος σε σχέση με τα προ της πανδημίας επίπεδα», διευκρινίζει η ευρωπαϊκή υπηρεσία.

«Αυτό υποδεικνύει ότι άλλοι παράγοντες από την άρση των περιορισμών στις παγκόσμιες μετακινήσεις ευθύνονται για την αύξηση της μεταναστευτικής πίεσης», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Το 2021, νέος παράγοντας ήταν η συρροή μεταναστών, στην πλειονότητά τους προερχόμενων από την Μέση Ανατολή, μέσω της Λευκορωσίας, στο πλαίσιο ενορχηστρωμένης από το καθεστώς του Μινσκ επιχείρησης, σύμφωνα με την ΕΕ.

Η Frontex διαπιστώνει επίσης ισχυρή αύξηση αφίξεων μέσω της κεντρικής Μεσογείου, των δυτικών Βαλκανίων και της Κύπρου.

Η κύρια οδός που ακολουθήθηκε ήταν η κεντρική Μεσόγειος, μέσω της οποίας πέρασαν 65.362 μετανάστες, δηλαδή σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου των αφίξεων. Από έτος σε έτος, η αύξηση ήταν της τάξεως του 83% σε αυτήν την οδό, σύμφωνα με την Frontex.

Τα δυτικά Βαλκάνια γνώρισαν αύξηση κατά 124% σε σχέση με το 2020, με 60.540. Στην Κύπρο καταγράφηκαν 10.400 αφίξεις, αύξηση κατά 123% σε σχέση με το περασμένο έτος.

