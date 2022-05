Η αλληλεγγύη εντός ΕΕ «κλειδί» για την ενίσχυση της Ουκρανίας και το τέλος του πολέμου

Στη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι η ευρωπαϊκή ενότητα και αλληλεγγύη είναι κρίσιμης σημασίας τώρα αλλά και για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο μέλλον.

Την Τετάρτη το πρωί, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν με την υφυπουργό Μπριζίτ Κλινκέρ της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου και την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία για την ΕΕ. Κατά τη συζήτηση, χαιρέτισαν την έκτη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τη δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη της Ουκρανίας, τις οποίες παρουσίασε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν την ανάγκη να στηριχθούν επίσης οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ που πλήττονται από τον πόλεμο, ζητώντας ενότητα μεταξύ των κρατών μελών. Ζήτησαν επίσης τη στήριξη των χωρών που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος των επιπτώσεων του πολέμου, είτε ως συνέπεια της εξάρτησής τους από το ρωσικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, είτε λόγω της φιλοξενίας μεγάλου αριθμού προσφύγων από την Ουκρανία.

Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές τόνισαν την ανάγκη να ηττηθεί ο Πούτιν, αλλά υπογράμμισαν επίσης ότι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους που αντιμετωπίζει η ίδια η ΕΕ. Αυτό θα επιτρέψει τη διατήρηση της ενότητας μεταξύ των κρατών μελών, θα αμβλύνει τις επιπτώσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και θα επιτρέψει στην ΕΕ να βοηθήσει καλύτερα τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

The recovery package for Ukraine will bring the stability and certainty needed to make the country an attractive destination for foreign direct investment.

And eventually it will pave the way for Ukraine’s future inside the European Union. pic.twitter.com/eQpvnGI9qg

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2022