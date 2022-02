ΕΕ: Νέες δράσεις για την αύξηση της πρόσβασης στην πρόληψη, στην έγκαιρη ανίχνευση, στη θεραπεία και τη φροντίδα του καρκίνου

Νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του καρκίνου ανακοίνωσε η Κομισιόν, με στόχο την αύξηση της πρόσβασης στην πρόληψη του καρκίνου, στην έγκαιρη ανίχνευση, στη θεραπεία και τη φροντίδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εμβολιασμό για τον HPV και την αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, αλλά στη δημιουργία μητρώου ανισοτήτων. Τα βήματα αυτά ανακοινώθηκαν στην εκδήλωση «Διασφάλιση Ίσης Πρόσβασης για Όλους: Καρκίνος στις Γυναίκες – Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου», την οποία διοργάνωσε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στις ανισότητες των φύλων και σε συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του καρκίνου στις γυναίκες. Ήταν η πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων, με το ενδιαφέρον να βρίσκεται στο πώς θα αυξηθεί η ισότιμη πρόσβαση όλων στην πρόληψη και φροντίδα του καρκίνου.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι «κάναμε τον αγώνα κατά του καρκίνου προτεραιότητα αυτής της Επιτροπής όταν ξεκινήσαμε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου. Στόχος μας είναι όλοι στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση να λαμβάνουν τη θεραπεία που χρειάζονται για τον καρκίνο. Γνωρίζουμε ότι αυτός ο αγώνας πήγε πίσω λόγω της πανδημίας, με ένα εκατομμύριο εκτιμώμενες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να μην έχουν διαγνωστεί αυτή τη στιγμή. Ο καρκίνος είναι μια προσωπική ιστορία για όλους μας. Και γι’ αυτό θα εργαστούμε για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ίση πρόσβαση στη φροντίδα για να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα».

Κατά μέσο όρο, ο καρκίνος επηρεάζει τους άνδρες ελαφρώς περισσότερο από τις γυναίκες στην Ευρώπη, με το 54% των νέων κρουσμάτων και το 56% των θανάτων. Ωστόσο, ο γυναικείος καρκίνος του μαστού είναι ο πιο διαγνωσμένος καρκίνος (πάνω από 355.000 γυναίκες στην ΕΕ το 2020).

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, Μαργαρίτης Σχοινάς, τόνισε ότι «ο καρκίνος μας αφορά όλους και η καταπολέμησή του παραμένει προτεραιότητα. Ένα χρόνο αφότου ξεκινήσαμε το Σχέδιο για τον Καρκίνο, σήμερα κάνουμε σημαντικά βήματα μαζί για τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης για όλους στην πρόληψη και τη φροντίδα του καρκίνου. Οι ανισότητες δεν έχουν θέση σε μια Ευρώπη που βασίζεται στην αλληλεγγύη. Εθνικές κυβερνήσεις και αρχές δημόσιας υγείας δεν μπορούν να αντιστρέψουν μόνες την κατάσταση κατά του καρκίνου. Μόνο μέσα από την πλήρη συνεργασία και ισχυρή δέσμευση όλων θα βοηθήσουμε στη βελτίωση της ζωής των πολιτών μας και στη μείωση του πόνου πολλών. Η πρόληψη και η διάγνωση βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του κοινού ταξιδιού που είναι μόνο στην αρχή».

