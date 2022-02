Κιμ Γιονγκ Ουν: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του

Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση έκανε ο Κιμ Γιονγκ Ουν μαζί με τη σύζυγό του Ρι Σολ Τζου αλλά και τη θεία του, σε παράσταση στο Mansudae Art Theatre στην Πιονγκγιάνγκ, στο πλαίσιο εορτασμών του Σεληνιακού Νέου Έτους.

Η οικογένεια του ηγέτη του καθεστώτος της Πιονγκγιάνγκ έχει διατηρήσει χαμηλό προφίλ στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Τα κρατικά Μέσα έδειξαν πλάνα από τη στιγμή που ο Κιμ Γιονγκ Ουν εισέρχεται στο θέατρο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και τη θεία του.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ρι ήταν στις 9 Σεπτεμβρίου όταν συνόδευσε τον σύζυγό της στην επίσκεψή του στο μαυσωλείο Καμσουσάν Παλάτι του Ήλιου, όπου έχουν ταφεί ο παππούς και ο πατέρας του, τιμώντας την εθνική επέτειο της Βόρειας Κορέας.

Σύμφωνα με το επίσημο κρατικό πρακτορείο KCNA, μόλις ο Κιμ Γιονγκ Ουν μπήκε στον αμφιθεατρικό χώρο του θεάτρου μαζί με τη Ρι Σολ Τζου υπό τους ήχους μουσικής, το κοινό άρχισε να τον επευφημεί.

Στη διάρκεια του σόου η Ρι φάνηκε να χαμογελά και να συζητεί με τον σύζυγό της, ενώ στη συνέχεια το ζευγάρι ανέβηκε στη σκηνή για να χαιρετίσει τους καλλιτέχνες και να φωτογραφηθεί μαζί τους. Αυτή ήταν επίσης η πρώτη δημόσια εμφάνιση της θείας του Κιμ από τον Ιανουάριο του 2020. Η Kim Kyong Hui είναι πρώην ανώτερη αξιωματούχος του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος.

