ΕΕ-Kορονοϊός: Οι ενισχυτικές δόσεις μπορούν να μειώσουν τις νοσηλείες στην Ευρώπη έως και κατά 800.000

Κατά τουλάχιστον μισό εκατομμύριο μπορούν να μειώσουν τις μελλοντικές νοσηλείες στην Ευρώπη οι ενισχυτικές δόσεις των εμβολίων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία δημόσιας υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρ’ όλη τη ραγδαία εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον.

Όπως ανακοίνωσε συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), «οι ενισχυτικές δόσεις που είχαν γίνει μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου μπορούν να μειώσουν τις μελλοντικές νοσηλείες για την Όμικρον κατά 500.000 ως 800.000» στην Ευρώπη. Οι αριθμοί καλύπτουν τις 27 χώρες της ΕΕ συν τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Αυτήν τη στιγμή περίπου το 70% των 450 εκατομμυρίων του πληθυσμού της ΕΕ είναι πλήρως εμβολιασμένο ενώ οι μισοί από τους ανθρώπους αυτούς έχουν κάνει και ενισχυτική δόση.

Σύμφωνα με το ECDC «η επέκταση του προγράμματος των ενισχυτικών δόσεων σε όλους τους εμβολιασμένους μπορεί να μειώσει τις εισαγωγές στα νοσοκομεία κατά άλλες 300.000 έως 500.000».

Παρ’ όλο που τα κρούσματα της Όμικρον στην Ευρώπη αυξάνονται με άνευ προηγουμένου ρυθμό, με τα ποσοστά των μολύνσεων να είναι τριπλάσια από τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα, πολλές χώρες πιθανόν να βρίσκονται ήδη σ’ ένα σημείο καμπής, υπογραμμίζει η ΕΕ.

«Ενώ σε μερικά κράτη μέλη η κορύφωση των μολύνσεων φαίνεται να έχει καταγραφεί πρόσφατα, η πανδημία δεν έχει τελειώσει», πρόσθεσε η επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου.

