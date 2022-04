Μπορέλ: Οι δράστες των εγκλημάτων πολέμου θα λογοδοτήσουν

Με τον πιο έντονο τρόπο καταδικάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση “τις αναφερόμενες φρικαλεότητες που διέπραξαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σε ορισμένες κατεχόμενες ουκρανικές πόλεις, οι οποίες έχουν πλέον απελευθερωθεί”, σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο Ύπατος Εκπρόσωπος, Ζοζέπ Μπορέλ.

Όπως τόνισε ο κ. Μπορέλ στην ανακοίνωση που εξέδωσε εκ μέρους της ΕΕ, “οι σφαγές στην πόλη Μπούτσα και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας θα καταγραφούν στον κατάλογο των φρικαλεοτήτων που διαπράχθηκαν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Οι ρωσικές Αρχές είναι υπεύθυνες για αυτές τις φρικαλεότητες, που διαπράχθηκαν ενώ είχαν αποτελεσματικό έλεγχο της περιοχής”.

Παράλληλα, ο κ. Μπορέλ επεσήμανε ότι οι δράστες εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών παραβιάσεων, καθώς και οι υπεύθυνοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί ηγέτες θα λογοδοτήσουν.

