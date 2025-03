O Κινέζος ΥΠΕΞ καταγγέλλει τους «αδικαιολόγητους» δασμούς των ΗΠΑ – «Το Πεκίνο θα αντιδράσει αποφασιστικά»

Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας, Ουάνγκ Γι, κατήγγειλε την Παρασκευή (7/3) τους «αδικαιολόγητους» αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς με αφορμή τη διακίνηση φαιντανύλης προς την αγορά των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως το Πεκίνο θα «αντιδράσει αποφασιστικά» αν ο εμπορικός πόλεμος κλιμακωθεί και προειδοποιώντας εναντίον του «νόμου της ζούγκλας» στις διεθνείς σχέσεις.

WATCH China’s foreign minister Wang Yi is taking a question from @CNN on China-US relations pic.twitter.com/GmeqbangW1

