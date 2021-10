Eurogroup: Πρόοδος από την Ελλάδα για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων – Τι συζητήθηκε για τις τιμές της ενέργειας

Η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας και η μακροοικονομική κατάσταση στην ευρωζώνη ήταν τα βασικά θέματα που απασχόλησαν το σημερινό Eurogroup,το οποίο συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης διαπίστωσαν, στο πλαίσιο της 11ης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου.

Παράλληλα, ο ίδιος, στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της συνεδρίασης, μιλώντας σχετικά με την αύξηση των τιμών στην ενέργεια τόνισε πως “η πράσινη μετάβαση δεν είναι το πρόβλημα, είναι μέρος της λύσης” και πρόσθεσε: “Χρειάζεται να μειώσουμε την έκθεσή μας σε ενέργεια που εισάγουμε”. Παράλληλα, είπε πως το ζήτημα της αύξησης των ενεργειακών τιμών είναι πολυπαραγοντικό.

Όπως επεσήμανε: “Το ζήτημα της αύξησης των τιμών της ενέργειας είναι ευρύ και είναι πολυπαραγοντικό. Η ανταλλαγή απόψεών μας επικεντρώθηκε στις συνέπειες για τον πληθωρισμό και τη δημοσιονομική πολιτική εντός της ευρωζώνης” και πρόσθεσε:

“Για να σας δώσουμε μια αίσθηση των σημερινών συζητήσεων, όλοι συμφωνήσαμε με την Κομισιόν και την ΕΚΤ ότι σημαντικό μέρος αυτής της πίεσης είναι προσωρινό και ο πληθωρισμός θα αρχίσει να υποχωρεί τον επόμενο χρόνο.

Ωστόσο, φυσικά, υπάρχει η ανθρώπινη οπτική γωνία και η σημερινή συζήτηση έδειξε μια κοινή επίγνωση της ανάγκης αντιμετώπισης των κοινωνικών επιπτώσεων της τρέχουσας αύξησης των τιμών και της ανάγκης προστασίας των πιο ευάλωτων νοικοκυριών από την ενεργειακή φτώχεια μέσω στοχοθετημένων μέτρων”.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, λίγο μετά τη λήξη του Eurogroup, τόνισε ότι η Ελλάδα δείχνει ισχυρά σημάδια οικονομικής ανάκαμψης που οφείλονται στο σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και στην πολύ καλή τουριστική περίοδο, παρά τις καταστροφικές φωτιές που έπληξαν τη χώρα τον Αύγουστο.

Ο Επίτροπος Οικονομίας, τόνισε, επίσης, ότι η 11η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η χώρα έχει εκπληρώσει μια σειρά από συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ειδικά στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων, τη φορολογική διοίκηση, την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση.

Ανέφερε, εξάλλου, ότι στο πλαίσιο της 12ης έκθεσης, αναμένεται μεγαλύτερη πρόοδος αυτόν τον μήνα, κυρίως στον τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας, στη δικαιοσύνη και στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Επέστησε την προσοχή σε ό,τι αφορά τις τιμές στην ενέργεια, ενώ τόνισε ότι ειδικά στο φυσικό αέριο οι τιμές έχουν εκτοξευτεί λόγω έκτακτων παραγόντων. Πάντως, σημείωσε ότι θα έχει σημασία το πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες αυτόν τον χειμώνα.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ τόνισε ότι η οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι προβλεπόταν μέχρι πρόσφατα και πρόσθεσε ότι δεν θα εκπλαγεί αν τελικά ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2021 φτάσει τελικά το 6% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, ο Κλάους Ρέγκλινγκ επεσήμανε την πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει η Ελλάδα, σημειώνοντας ωστόσο ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες στον τομέα των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Παρατήρησε, επίσης, ότι το επίπεδο του δημόσιου χρέους είναι υψηλότερο σήμερα από ό,τι πριν από την πανδημία, κάτι το οποίο παραδέχτηκε ότι ήταν αναγκαίο, πλην όμως θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά.

Σχετικά με τις τιμές στην ενέργεια σημείωσε: “Οι αγορές εξακολουθούν να έχουν πολύ θετικές προσδοκίες ανάπτυξης για φέτος και το επόμενο έτος. Ωστόσο, οι αγορές επικεντρώνονται πάντα στις εξελίξεις των τιμών της ενέργειας επειδή θυμούνται από το παρελθόν ότι οι μεταβολές των τιμών της ενέργειας συχνά έχουν πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία.

Αλλά αυτή τη στιγμή, οι αγορές εξετάζουν την αύξηση των τιμών της ενέργειας ως προσωρινό φαινόμενο και ως εκ τούτου επίσης τον αντίκτυπο στον πληθωρισμό που θεωρούν προσωρινό”.

Πριν από τη σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης οι Έλληνες υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κώστας Σκρέκας απέστειλαν κοινή επιστολή στον πρόεδρο του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου, στην οποία περιέγραφαν την ελληνική πρόταση για τη σύσταση μηχανισμού στήριξης των Ευρωπαίων καταναλωτών από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης,

Επί της επιστολής αυτής, τοποθετήθηκε σήμερα στη συνεδρίαση του Eurogroup ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ Χρήστος Σταϊκούρας, ενώ στις 6 Οκτωβρίου θα τοποθετηθεί ο Κώστας Σκρέκας στο Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ.

Ειδικότερα, στην επιστολή τους οι δύο Έλληνες υπουργοί επεσήμαναν ότι οι αυξανόμενες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελούν πηγή μεγάλης ανησυχίας για τους πολίτες της ΕΕ που αδυνατούν να καλύψουν το ενεργειακό τους κόστος με αποτέλεσμα την άμεση αύξηση της ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ.

“Το πρόσθετο ενεργειακό κόστος που θα υποστούν οι καταναλωτές είναι πιθανό να φθάσει τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2021-22 στα 27 κράτη-μέλη”, υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων.

Επιπλέον, οι δύο υπουργοί τόνισαν ότι η άνευ προηγουμένου άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου και κατ’ επέκταση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι ένα “πανευρωπαϊκό πρόβλημα” και απαιτεί άμεση δράση που πρέπει να ληφθεί από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, υπογράμμισαν τον κίνδυνο που δημιουργεί η αύξηση των τιμών, τόσο για την ανάκαμψη των οικονομιών στην μετά-κορονοϊό εποχή, όσο και για την πορεία προς την απανθρακοποίηση των οικονομιών της ΕΕ και την εφαρμογή της “Πράσινης Συμφωνίας”.

Η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με την επιστολή των δύο υπουργών, προτείνει την άμεση επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου των ευρωπαίων οικιακών καταναλωτών μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, με την άντληση εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου εξασφάλισης (Hedging Fund) που θα προστατεύει στο μέλλον τους καταναλωτές από πιθανή επανάληψη του φαινομένου εκτόξευσης των τιμών του φυσικού αερίου (οι οποίες συμπαρασύρουν και τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας).

Παράλληλα, σημειωνόταν ότι οι ασυνήθιστα υψηλές τιμές του φυσικού αερίου ενδέχεται να μην αποτελούν συγκυριακό φαινόμενο, καθώς και ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί στρατηγικά την συλλογική διαπραγματευτική της δύναμη, προκειμένου να διασφαλίσει την προμήθεια στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου μέσω ευρωπαϊκής πλατφόρμας.

“Η εξάρτηση της ΕΕ και η έκθεση στις διακυμάνσεις των αγορών, υπονομεύουν την ευρωπαϊκή αυτονομία και κυριαρχία, επιτρέποντας σε τρίτους παίκτες να χρησιμοποιούν τις τιμές της ενέργειας ως πολιτικό όπλο εναντίον των ευρωπαϊκών συμφερόντων”, υπογράμμισαν οι δύο υπουργοί.

Την ανάγκη μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής απάντησης στην άνοδο των τιμών της ενέργειας που απειλούν την οικονομική ανάκαμψη και την πράσινη μετάβαση, υπογράμμισε ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup, στο Λουξεμβούργο.

“Η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι ισχυρή, πολύ πιο ισχυρή από τις αρχικές προβλέψεις”, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών.

