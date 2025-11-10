Χρηματικό βοήθημα σε 183 τρίτεκνες και 10 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες από το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ

Την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πληρωμή του χρηματικού βοηθήματος του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, σε τρίτεκνες και πολύτεκνες δικαιούχες μητέρες, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί σ΄ αυτή την δεύτερη πληρωμή ανέρχεται σε 138.100 ευρώ και κατανέμεται σε 128.100 ευρώ σε 183 τρίτεκνες και 10.000 ευρώ σε 10 πολύτεκνες μητέρες.

Το ύψος του ποσού του χρηματικού βοηθήματος ανέρχεται σε 700 ευρώ για τις τρίτεκνες και σε 1.000 ευρώ για τις πολύτεκνες δικαιούχες μητέρες και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς που γνωστοποίησαν στον ΟΠΕΚΑ κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Υπενθυμίζεται ότι για το έτος 2025, η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.350.000 ευρώ το οποίο κατανέμεται σε 2.500 τρίτεκνες και 600 πολύτεκνες δικαιούχες μητέρες.