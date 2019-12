Η νίκη είναι μονόδρομος για τον Ολυμπιακό στον αυριανό αγώνα (22:00) με τον Ερυθρό Αστέρα στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης». Στο τελευταίο παιχνίδι τους, στο δεύτερο όμιλο του Champions League, οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται τους 3 βαθμούς για να περάσουν τον Ερυθρό Αστέρα και να πάρουν την τρίτη θέση που οδηγεί στη φάση των «32» του Europa League.

Πότε θα γίνει το Over 2,5 και τελικό αποτέλεσμα ή Over/Under 2,5

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας.

Ανάμεσά τους είναι και οι νέες αγορές «Τελικό Αποτέλεσμα ή Over/Under 2,5», «Πότε θα γίνει Over 2,5» και «Πόντοι Αξιολόγησης Παικτών».

Σε όλους τους αγώνες της έκτης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League και του Europa League το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1» και «Boost Νίκης».

Κάνεις cash-out όπου κι αν βρίσκεσαι και πληρώνεσαι στο πρακτορείο

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα και σε όλα τα παιχνίδια, με την ανανεωμένη εφαρμογή OPAPP, μπορούν να δημιουργούν το δελτίο τους στο κινητό τους, να κάνουν cash-out όπου και αν βρίσκονται και να πληρώνονται σ’ ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ.

Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων μέσω live score και live tracker.

Τα 7 συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για το παιχνίδι Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας και τα ακόλουθα 7 συνδυαστικά στοιχήματα:

· Ο Ελ Αραμπί να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 4-1

· Ο Σεμέδο να σκοράρει και ο Ολυμπιακός να κερδίσει

· Ο Μάριν να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-2

· Λεπτό πρώτου γκολ από το 31’ έως τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και Over 4,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο

· Ο Ολυμπιακός να σκοράρει πρώτος, να κερδίσει ο Ερυθρός Αστέρας και Over 9,5 κόρνερ στον αγώνα

· Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και λεπτό τελευταίου γκολ από το 81’ έως τη λήξη του αγώνα

· Ακριβές σκορ 2-1,3-1 ή 4-1