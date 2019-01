Προφανώς και στην Ελλάδα η πρόκριση του Στέφανου Τσιτσιπά επί του Ρότζερ Φέντερερ προκάλεσε... φρενίτιδα για το τένις, αλλά και για τον 20χρονο πρωταθλητή.

A 13-year-old @StefTsitsipas is asked who he idolises.

“Roger Federer.” 🙏#AusOpen (via @AlexTheodorid1s)

pic.twitter.com/SLfgyeCrX2