Ο Μπρους Γκρόμπελαρ έγινε διάσημος μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στην Λίβερπουλ με κορυφαία στιγμή του με τους "κόκκινους" το 1984 στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Τότε που η "κόκκινη αρμάδα" του Μπομπ Πέισλι σήκωνε το βαρύτιμο τρόπαιο (4ο μέσα σε μία οκταετία) νικώντας την γηπεδούχο Ρόμα στο "Ολίμπικο", με τον Γκρόμπελαρ να μένει στην ιστορία για το τρέκλισμά του πάνω στη γραμμή στη διαδικασία των πέναλτι, με το οποίο πέτυχε να χάσουν την αυτοσυγκέντρωσή τους οι Ντι Μπαρτολομέι και Γκρατσιάνι και να αστοχήσουν...

Guardian sport✔@guardian_sport

Bruce Grobbelaar: ‘How many people did I kill? I couldn’t tell you.’ Interview by @donaldgmcraehttps://www.theguardian.com/football/2018/oct/01/bruce-grobbelaar-interview-donald-mcrae?CMP=share_btn_tw …

1:51 PM - Oct 2, 2018

The former Liverpool goalkeeper on his traumatic experiences in Zimbabwe’s war of independence, Heysel and Hillsborough, and the match-fixing trials which tainted his reputation

theguardian.com

Twitter Ads info and privacy