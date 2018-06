Στο ματς της Ελβετίας με τη Σερβία στο Καλίνινγκραντ για την δεύτερη αγωνιστική του Ε’ ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οπαδός που βρισκόταν στην κερκίδα των Ελβετών πέταξε ένα μεγάλο κεφάλι τυρί στον αγωνιστικό χώρο.

Δείτε το περίεργο περιστατικό εδώ:

A fan threw a wheel of Swiss cheese onto the field after the late Shaqiri goal 🤣#SRBSUI pic.twitter.com/O44eQ8z2f8