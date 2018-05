Σε κατάσταση έκστασης βρίσκονταν οι παίκτες της Ρεάλ μετά την πρόκριση στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ. Οι παίκτες των “μερένχες”, μετά την αγωνιώδη ισοπαλία 2-2 και με τους Βαυαρούς να “σφυροκοπούν” διαρκώς, αγκαλιάστηκαν μεταξύ τους και έτρεξαν προς το πέταλο πίσω από το τέρμα της Μπάγερν όπου πανηγύρισαν μπροστά στους φιλάθλους τους.

Congrats to @realmadrid for getting to yet ANOTHER #ChampionsLeague final!

These guys own this competition. pic.twitter.com/pOEpfTrhKZ