Έπειτα από 16 εβδομάδες, το φαντασμαγορικό σόου "Αμερική έχεις ταλέντο" ολοκληρώθηκε με έναν τελικό που τα είχε όλα.

Οι φιναλίστ ήταν οι Voices of Service, Ryan Niemiller, V. Unbeatable, the Detroit Youth Choir and Kodi Lee. Τελικά νικητής της 14ης σεζόν αναδείχθηκε ο πιανίστας Kodi Lee που συγκίνησε το κοινό με τις εμφανίσεις του.

Ο Lee κέρδισε το ένα εκατομμύριο δολάρια αλλά και το δικό του σόου στο Λας Βέγκας.