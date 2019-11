Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στη βρετανική πρωτεύουσα και συγκεκριμένα στη London Bridge.

Βίντεο που «ανέβηκαν» στα social media έδειχναν ανθρώπους να απομακρύνονται τρέχοντας από την περιοχή με τις πληροφορίες που μετέδιδαν τα βρετανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για πυροβολισμούς στη London Bridge.

Η αστυνομία μέσω twitter έκανε γνωστό πως ενημερώθηκε για επίθεση με μαχαίρι και πως ένας άνδρας βρίσκεται υπό κράτηση. «Πιστεύουμε πως πολλοί έχουν τραυματιστεί», πρόσθεσε, δίχως να δίνει περισσότερες πληροφορίες ούτε για τον άνδρα που βρίσκεται υπό κράτηση, ούτε για τον αριθμό των τραυματιών, ούτε για την κατάσταση που βρίσκονται.

Σε νεότερο tweet που έκανε η αστυνομία αναφέρει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό «όπως αντιμετωπίζει τα περιστατικά που σχετίζονται με τρομοκρατία» και πως πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί.

Βίντεο που «ανέβηκε» στα social media δείχνουν αστυνομικούς να πυροβολούν έναν άνδρα και έναν άλλο άνδρα με κοστούμι να απομακρύνεται από το σημείο κρατώντας ένα μαχαίρι.

Please stay away from #LondonBridge! I just saw a man with a knife being shot in the head by police. Please be careful London! pic.twitter.com/BotIffaLJ0