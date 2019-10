Το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση εξόντωσης του Μπαγκντάντι.

Οι εικόνες δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης από τον στρατηγό Frank McKenzie, ο οποίος αποκάλυψε ακόμη ότι το DNA που χρησιμοποιήθηκε για την ταυτοποίηση του αρχηγού του ISIS συλλέχθηκε από δείγματα από την κράτησή του στο στρατόπεδο Bucca του Ιράκ.

«Το σχέδιο ήταν πολύ πιο περίπλοκο από όσο δείχνει ώστε να αποφύγουμε να μας εντοπίσει ο ISIS και να μην υπάρχουν άμαχοι νεκροί» είπαν μεταξύ άλλων.

Ο McKenzie δεν επιβεβαίωσε ωστόσο τις δηλώσεις του Τραμπ σύμφωνα με τις οποίες ο Μπαγκντάντι έκλαιγε στις τελευταίες του στιγμές.

Δείτε το βίντεο:

