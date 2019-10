Μέσω twitter και με 48 λέξεις ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι «έρχονται μεγάλες κυρώσεις στην Τουρκία» και αναρωτήθηκε «όντως πιστεύουν κάποιοι άνθρωποι ότι πρέπει να πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ;»

Αναλυτικά όσα έγραψε στο tweet ο Ντόναλντ Τραμπ

«... οι Κούρδοι ίσως απελευθερώσουν (σ.σ εννοεί τζιχαντιστές) για να μας κάνουν να εμπλακούμε. Εύκολα θα αιχμαλωτιστούν ξανά από την Τουρκία ή την Ευρώπη απ’ όπου πολλοί προέρχονται, αλλά θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Μεγάλες κυρώσεις έρχονται στην Τουρκία. Όντως πιστεύουν κάποιοι άνθρωποι ότι πρέπει να πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ; Οι πόλεμοι που δεν τελειώνουν ποτέ πρέπει να τελειώσουν».

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end!