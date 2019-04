Ο κυκλώνας Κένεθ έπληξε αρχικά την επαρχία Κάμπο Ντελγκάντο, αργά την Πέμπτη, εξαφανίζοντας από τον χάρτη ολόκληρα χωριά, συνοδευόμενος από ανέμους ταχύτητας 280 χιλιομέτρων την ώρα. Πρόκειται για τον δεύτερο κυκλώνα που σάρωσε τη χώρα σε διάστημα 6 εβδομάδων.

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί από τους ορμητικούς χειμάρρους στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Οι σαρωτικές πλημμύρες και οι βροχοπτώσεις που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα "ποτάμια" λάσπης να κατακλύσουν τους δρόμους της πόλης Πέμπα, της πρωτεύουσας της επαρχίας, και των γύρω περιοχών της.

Η Μοζαμβίκη προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της μετά το φονικό πέρασμα του κυκλώνα Ιντάι, που σάρωσε το νότιο τμήμα τον περασμένο μήνα, προτού κατευθυνθεί στη Ζιμπάμπουε και το Μαλάουι, σκοτώνοντας περισσότερους από 1000 ανθρώπους.

Είναι η πρώτη φορά που δύο κυκλώνες τόσο μεγάλης ισχύος έπληξαν τη Μοζαμβίκη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Δείτε βίντεο:

This is just some of the damage Cyclone Kenneth brought to Mozambique.

