Με το βραβείο Νόμπελ Χημείας 2018 τιμήθηκαν η Αμερικανίδα Φράνσις Χ. Άρνολντ και ο επίσης Αμερικανός Τζορτζ Π. Σμιθ, καθώς και ο Βρετανός Γκρέγκορι Π. Ουίντερ, για τις έρευνές τους με τη χρήση της κατευθυνόμενης εξέλιξης για την παραγωγή ενζύμων για νέες χημικές και φαρμακευτικές ουσίες, ανακοίνωσε σήμερα η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών που απονέμει το βραβείο.

Watch the moment the 2018 Nobel Prize in Chemistry is announced.

Presented by Göran K. Hansson, Secretary General of The Royal Swedish Academy of Sciences. pic.twitter.com/j0hkL3rkpp