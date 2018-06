Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τις φραστικές επιθέσεις επί προσωπικού εναντίον του πρωθυπουργού του Καναδά Τζάστιν Τριντό από τη Σιγκαπούρη, με μια ανάρτησή του στο Twitter στην οποία υποστήριξε πως «ο Τζάστιν παριστάνει τον πληγωμένο όταν τον ξεμπροστιάζουν!»

Δείτε την ανάρτησή του στο Twitter:

Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost 100 Billion Dollars in Trade with U.S. (guess they were bragging and got caught!). Minimum is 17B. Tax Dairy from us at 270%. Then Justin acts hurt when called out!