Στροφή 180 μοιρών από τον Μπάνον μετά τις απειλές Τραμπ

Ο πρώην σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον, ζήτησε συγγνώμη και εξέφρασε τη λύπη του για όσα έγραψε στο βιβλίο του που αναμένεται να κυκλοφορήσει, με αντικείμενο το πέρασμά του από τον Λευκό Οίκο.

Πρόκειται για το βιβλίο που έχει προκαλέσει σάλο στις ΗΠΑ, καθώς καταδίκαζε ενέργειες του μεγαλύτερου γιου του προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016.

Ο Μπάνον, ως πριν από λίγους μήνες εξ απορρήτων του Τραμπ και ιεροκήρυκας του «τραμπισμού» παρά την αποπομπή του από τον Λευκό Οίκο το καλοκαίρι, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια πολιτική θύελλα όταν δημοσιεύθηκαν, την περασμένη εβδομάδα, αποσπάσματα του νέου βιβλίου του δημοσιογράφου Μάικλ Γουλφ. Με βάση αυτά, ο Στίβεν Μπάνον θεωρούσε πως ο Ντόναλντ Τζούνιορ διέπραξε «προδοσία», προέβη σε μια «αντιπατριωτική» ενέργεια όταν συναντήθηκε με μια ρωσίδα δικηγόρο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Η συγκεκριμένη συνάντηση είναι σαφές πως μπήκε εξαρχής στο μικροσκόπιο του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ, που ερευνά την ενδεχόμενη αθέμιτη σύμπραξη της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ με τη Ρωσία με σκοπό να επηρεαστεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2016.

«Λυπάμαι διότι η καθυστερημένη απάντησή μου στις ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον Ντον Τζούνιορ εξέτρεψε την προσοχή από τα ιστορικά επιτεύγματα του προέδρου την πρώτη χρονιά της θητείας του», τόνισε ο Μπάνον σε μια ανακοίνωσή του που δημοσίευσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είναι πατριώτης, είναι καλός άνθρωπος. Υποστηρίζει σθεναρά τον πατέρα του και το πρόγραμμα του, που συνέβαλε να μεταμορφωθεί η χώρα μας», συνέχισε.

Το αφεντικό του ειδησεογραφικού ιστοτόπου Breitbart, που απευθύνεται κυρίως στην αμερικανική δεξιά και άκρα δεξιά, υπενθύμισε ακόμη ότι είχε υπηρετήσει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μια εποχή που η Σοβιετική Ένωση ήταν ο υπ' αριθμόν ένα εχθρός των ΗΠΑ. «Ο σκοπός μας ήταν να νικήσουμε την "Αυτοκρατορία του Κακού"», ανέφερε.

Καταφέρθηκε ιδιαίτερα εναντίον του Πολ Μάναφορτ, δικηγόρου και για ένα μικρό διάστημα επικεφαλής της εκστρατείας του Τραμπ, που ενεπλάκη στην υπόθεση της Ρωσίας. Υποστήριξε ότι οι επίμαχες δηλώσεις του αφορούσαν τον Μάναφορτ και όχι τον Ντόναλντ Τραμπ τον νεότερο.

Οι δηλώσεις του Μπάνον, που περιέχονται στο βιβλίο έκτασης 336 σελίδων υπό τον τίτλο «Φωτιά και Οργή: Μέσα στον Λευκό Οίκο του Τραμπ» (Michael Wolff, Fire and Fury: Inside the Trump White House, εκδ. Henry Holt and Co.) το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή και περιγράφει το διαρκές «χάος» της εκστρατείας και της προεδρίας του μεγιστάνα, έκαναν έξαλλο τον αμερικανό πρόεδρο. Ο Τραμπ επιτέθηκε χωρίς περιστροφές στον πρώην σύμβουλό του, υποστηρίζοντας πως «δεν έχασε απλά το αξίωμά του, έχασε το μυαλό του», ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υπονόησε πως ο ιστότοπος Breitbart θα όφειλε να διαχωρίσει τη θέση του από τον εκτελεστικό πρόεδρό του.

Ο σάλος δεν αποκλείεται να τερματίσει τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Μπάνον να γίνει σκιώδης διαμορφωτής των ισορροπιών στους κόλπους της αμερικανικής δεξιάς, να προωθήσει υποψήφιους που εναντιώνονται σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί το «κατεστημένο» των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των εκλογών για το Κογκρέσο. Ο Μπάνον ήταν ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της υποψηφιότητας του Ρόι Μουρ στην Αλαμπάμα.

Ο Τραμπ, πρώην αστέρας τηλεοπτικών «ριάλιτι», έφθασε στο σημείο να διαβεβαιώσει την περασμένη εβδομάδα μέσω Twitter ότι ο Μπάνον δεν έχει «καμιά σχέση» με τον ίδιο ή την προεδρία του. Η αντίδρασή του απειλεί να κατεδαφίσει τα ερείσματα που επιχειρούσε να οικοδομήσει ο πρώην σύμβουλός του στη βάση του Τραμπ και την πιο συντηρητική μερίδα των υποστηρικτών του ρεπουμπλικανικού κόμματος, αλλά και πλούσιους χρηματοδότες.

Ο Μπάνον μολαταύτα διαβεβαίωσε ότι η «υποστήριξή του» στον «πρόεδρο και στο πρόγραμμά του» παραμένει «απαρασάλευτη».

Ο Λευκός Οίκος έχει εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση εναντίον του βιβλίου του Μάικλ Γουλφ, το οποίο χαρακτηρίζει ένα λιβελογράφημα γεμάτο «ψέματα». Την Κυριακή ο Στίβεν Μίλερ, σύμβουλος του Τραμπ, σε μια εμφάνισή του στην εκπομπή State of the Union του τηλεοπτικού δικτύου CNN, καταφέρθηκε εναντίον του περιεχομένου του βιβλίου και της κάλυψης των ΜΜΕ. Ο Μίλερ, εμφανώς οργισμένος, χαρακτήρισε το βιβλίο «γκροτέσκο αποκύημα φαντασίας» και είπε πως είναι «τραγικό και ατυχές» ότι ο Μπάνον έκανε τα σχόλια που περιέχονται στο βιβλίο, πριν ο παρουσιαστής της εκπομπής, o Τζέικ Τάπερ, έπειτα από τις επανειλημμένες προτροπές του προς τον Μίλερ να ηρεμήσει και να κατεβάσει τους τόνους—μάταια—διακόψει τη συνέντευξη.

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ - ΜΠΕ