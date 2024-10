Τροφική δηλητηρίαση: Ποια τρόφιμα δεν πρέπει ποτέ να μένουν για πολλές ώρες εκτός ψυγείου, σύμφωνα με ειδικό

Οι ειδικοί προειδοποιούν για κοινά τρόφιμα που αν μείνουν εκτός ψυγείου για πολλές ώρες μπορεί να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος τοξίνης που δεν μπορεί να εξουδετερωθεί με ένα απλό ζέσταμα του φαγητού στο φούρνο μικροκυμάτων και αποτελεί κίνδυνο για την υγεία σας.

Έχετε αφήσει ποτέ φαγητό εκτός ψυγείου όλη τη νύχτα; Μάθετε τους κινδύνους και πώς να αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση

Οι περισσότεροι από εμάς πολλές φορές έχουμε επιστρέψει από ένα εστιατόριο και έχουμε αφήσει τα συσκευασμένα υπολείμματα τροφών στον πάγκο της κουζίνας πριν μας αποσπάσει την προσοχή ο τετράποδος φίλος μας, το παιδί μας ή ένα επεισόδιο της αγαπημένης μας σειράς. Πριν το καταλάβουμε, είναι ώρα για ύπνο και η συσκευασία με το φαγητό μένει εκτός ψυγείου για πολλές ώρες. Την επόμενη μέρα θέλουμε απεγνωσμένα να το φάμε για μεσημεριανό, αλλά αν το κάνουμε, είναι πιθανό να αντιμετωπίσουμε τροφική δηλητηρίαση.

Οι Raj Punjabi και Noah Michelson, συν-παρουσιαστές του podcast “Am I Doing It Wrong?” μίλησαν με την Kristen Aiken, Editorial Director του Life and Commerce της Huffington Post. Κατά τη διάρκεια της 45λεπτης συζήτησης, η Aiken, απόφοιτος σχολής μαγειρικής και ειδικός στην ασφάλεια των τροφίμων, έδωσε συμβουλές σχετικά με το πώς μπορείτε να προστατεύσετε την υγεία σας από τις εφιαλτικές συνέπειες της κατανάλωσης χαλασμένων τροφίμων.

Ποια κοινά τρόφιμα είναι επικίνδυνα όταν μένουν για πολλές ώρες εκτός ψυγείου

Ορισμένα κοινά τρόφιμα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν μένουν εκτός ψυγείου και η κατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε θάνατο.

Το «Σύνδρομο τηγανητού ρυζιού» (Fried Rice Syndrome) στην καθομιλουμένη, στην πραγματικότητα ισχύει για σχεδόν όλα τα ζυμαρικά και το ρύζι, είπε η Aiken πριν αναφερθεί σε μια περίπτωση ενός άνδρα από το Βέλγιο που πέθανε μετά την κατανάλωση σπαγγέτι με κόκκινη σάλτσα που είχε μείνει στον πάγκο του σε θερμοκρασία δωματίου για 5 ημέρες. Μια νεκροψία αποκάλυψε ότι υπήρχαν υψηλά επίπεδα Bacillus cereus στο σώμα του.

Τι είναι το Σύνδρομο τηγανητού ρυζιού και το βακτήριο Bacillus cereus

Το σύνδρομο του τηγανητού ρυζιού είναι ουσιαστικά τα βακτήρια που αναπτύσσονται στο φαγητό όταν μένει πολλές ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Στην περίπτωση αυτή, το βακτήριο βάκιλος ο κηρόχρους (Bacillus cereus) που αναπτύσσεται στο φαγητό προκαλεί διάρροιες ή εμετούς. Συνήθως εμφανίζεται στο μαγειρεμένο ρύζι όταν μείνει πολλές ώρες εκτός ψυγείου, όπου ο βάκιλος βρίσκει ευκαιρία να πολλαπλασιαστεί και να προκαλέσει ασθένεια.

«Είναι ένα αρκετά κοινό βακτήριο που βρίσκεται στα περισσότερα τρόφιμα και δεν μας αρρωσταίνει τις περισσότερες φορές», εξήγησε η Aiken. «Είναι βακτήρια που ξεκινούν ως σπόροι που είναι ανενεργοί. Μόλις το ζεστάνετε κατά το αρχικό μαγείρεμα, μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απελευθερώσει τοξίνες. Και όσο περισσότερο το φαγητό μένει έξω σε θερμοκρασία δωματίου, τόσο περισσότερο πολλαπλασιάζεται το βακτήριο».

Σε ποιες τροφές αναπτύσσονται βακτήρια όταν μένουν για πολλές ώρες εκτός ψυγείου

Τα σπόρια του Bacillus cereus συνήθως εμφανίζονται στο ρύζι και τα ζυμαρικά, αλλά μπορούν επίσης να εντοπιστούν στο κρέας και το τυρί. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα επειδή είναι ανθεκτικά στη θερμότητα (“μπορούν να εξαλειφθούν μόνο με επεξεργασία υψηλής θερμοκρασίας, π.χ. στους 121°C για 3 λεπτά”) και οι τοξίνες που παράγουν δεν μπορούν να καταστραφούν με τη θερμότητα.

Ο θάνατος από την κατανάλωση αμυλούχων τροφίμων που έχουν μείνει έξω σε θερμοκρασία δωματίου είναι σπάνιος (και άλλοι παράγοντες υγείας μπορεί να έπαιξαν ρόλο στην περίπτωση του Βέλγου άνδρα που πέθανε), αλλά μπορεί να συμβεί. Είναι πιο πιθανό ότι η κατανάλωση ακατάλληλα αποθηκευμένου φαγητού θα προκαλέσει κλασικά συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, όπως εμετό ή διάρροια που θα πρέπει να υποχωρήσουν μέσα σε λίγες ημέρες.

Γι’ αυτό η Aiken συνιστά να βάζετε το περισσευούμενο ρύζι και τα ζυμαρικά σας – και όλα τα άλλα τρόφιμα – στο ψυγείο ή την κατάψυξη το συντομότερο δυνατό για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα. «Ο κανόνας που θα με ακούσετε να λέω ένα εκατομμύριο φορές … υπάρχει αυτή η ζώνη κινδύνου θερμοκρασίας μεταξύ 4 °C και 60 °C όπου πραγματικά δεν πρέπει να αφήνετε το φαγητό σας σε αυτό το εύρος για περισσότερο από δύο ώρες επειδή τότε είναι που αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται τα βακτήρια», είπε η Aiken. Εάν κάτι έχει μείνει έξω για περισσότερο από δύο ώρες, θα πρέπει να σκεφτείτε να το πετάξετε.