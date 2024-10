Πίεση: Η κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε λάθος διάγνωση

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η μη τήρηση των οδηγιών κατά τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Μια μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές στο Johns Hopkins Medicine διαπίστωσε ότι οι συνηθισμένοι τρόποι τοποθέτησης του χεριού ενός ασθενούς κατά τη διάρκεια της μέτρησης της αρτηριακής πίεσης μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική υπερεκτίμηση των αποτελεσμάτων, οδηγώντας δυνητικά σε λανθασμένη διάγνωση υπέρτασης.

Το λάθος που οδηγεί σε αυξημένη αρτηριακή πίεση κατά τις μετρήσεις, σύμφωνα με ειδικούς

Σε μια έκθεση για τη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο JAMA Internal Medicine, οι ερευνητές εξέτασαν τα αποτελέσματα από τρεις διαφορετικές θέσεις του χεριού:

ενός βραχίονα που στηρίζεται σε ένα γραφείο,

ενός βραχίονα που στηρίζεται στο γόνατο και

ενός μη υποστηριζόμενου βραχίονα που κρέμεται στο πλάι του ασθενούς.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η τοποθέτηση του χεριού πάνω στο γόνατο οδηγεί στην υπερεκτίμηση της συστολικής πίεσης κατά σχεδόν 4 mmHg ενώ όταν το χέρι κρέμεται στο πλάι παρατηρήθηκε υπερεκτίμηση της συστολικής πίεσης κατά σχεδόν 7 mmHg.

Η σωστή θέση του χεριού για την μέτρηση της πίεσης

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η θέση του χεριού κάνει μια «τεράστια διαφορά» όταν πρόκειται για μια ακριβή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, λέει η Tammy Brady, MD, Ph.D., αντιπρόεδρος κλινικής έρευνας στο Τμήμα Παιδιατρικής της Σχολής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει τη σημασία της τήρησης των κλινικών οδηγιών που απαιτούν σταθερή υποστήριξη του χεριού σε ένα γραφείο ή άλλη επιφάνεια κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, προσθέτουν οι ερευνητές.

Κίνδυνοι αρτηριακής πίεσης και υπέρτασης

Σύμφωνα με την American Heart Association, σχεδόν οι μισοί ενήλικες των ΗΠΑ έχουν αυξημένη αρτηριακή πίεση, μια διάγνωση που γίνεται όταν η μετρούμενη πίεση του αίματος που ρέει μέσα από τα αιμοφόρα αγγεία είναι υψηλότερη από αυτή που θεωρείται γενικά φυσιολογική, κατά μέσο όρο 120/80.

Χωρίς θεραπεία, η υψηλή αρτηριακή πίεση αυξάνει τον κίνδυνο:

εγκεφαλικού επεισοδίου,

καρδιακής προσβολής και

άλλων σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων.

Επειδή η υπέρταση μπορεί να προκαλέσει ελάχιστα ή καθόλου συμπτώματα, ο πρώιμος και συχνός έλεγχος κατά τη διάρκεια των τακτικών εξετάσεων θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της αντιμετώπισης της υπέρτασης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως η απώλεια βάρους, η υγιεινή διατροφή και η άσκηση, καθώς και η θεραπεία με οποιαδήποτε από μια ποικιλία φαρμάκων, μπορούν να διατηρήσουν την αρτηριακή πίεση υπό έλεγχο.

Οι πιο πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές κλινικής πρακτικής από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία τονίζουν πολλά βασικά βήματα για μια ακριβή μέτρηση, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου μεγέθους περιχειρίδας του πιεσόμετρου, της υποστήριξης της πλάτης, της επίπεδης θέσης των ποδιών στο πάτωμα και της κατάλληλης θέσης του χεριού ώστε να στηρίζεται σε ένα γραφείο ή τραπέζι.

Σχεδιασμός μελέτης και ευρήματα – Η επίδραση της στάσης του βραχίονα στις μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης

Παρά αυτές τις συστάσεις, οι ερευνητές λένε ότι η αρτηριακή πίεση πολύ συχνά μετριέται με ασθενείς που κάθονται σε ένα εξεταστικό τραπέζι χωρίς καθόλου ή με ανεπαρκή στήριξη του βραχίονα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας κλινικός ιατρός κρατά το χέρι του ασθενούς ή ο ασθενής στηρίζει το χέρι του στο γόνατο του.

Στη νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, οι ερευνητές εξέτασαν 133 ενήλικες συμμετέχοντες μεταξύ 9 Αυγούστου 2022 και 1 Ιουνίου 2023. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη, που κυμαίνονταν από 18 έως 80 ετών, ταξινομήθηκαν τυχαία σε μία από τις 6 πιθανές ομάδες ανάλογα με την τοποθέτηση του χεριού κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης μεταξύ 9 π.μ. και 6 μ.μ. Στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε μια πεντάλεπτη περίοδο ανάπαυσης σε καθιστή θέση με την πλάτη και τα πόδια να στηρίζονται. Κάθε άτομο, φορώντας μια περιχειρίδα πιεσόμετρου του βραχίονα που επιλέχτηκε και μετρήθηκε με βάση το μέγεθος του μπράτσου, έκανε τρία σετ μετρήσεων με μια ψηφιακή συσκευή αρτηριακής πίεσης με διαφορά 30 δευτερολέπτων.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε σετ τριών μετρήσεων, αφαιρέθηκε η περιχειρίδα, οι συμμετέχοντες περπάτησαν για 2 λεπτά και ξεκουράστηκαν για 5 λεπτά. Στην ίδια επίσκεψη, στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε ένα τέταρτο σετ τριπλών μετρήσεων με το χέρι τους να στηρίζεται σε ένα γραφείο, ένα σετ που χρησιμοποιείται για να ληφθούν υπόψη γνωστές παραλλαγές στις μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης. Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε έναν ήσυχο ιδιωτικό χώρο και ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να μην μιλήσουν με ερευνητές και να μην χρησιμοποιήσουν τα τηλέφωνά τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Η λάθος θέση του χεριού μπορεί να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση της πίεσης

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης που ελήφθησαν με τις θέσεις των χεριών που χρησιμοποιούνται συχνά στην κλινική πράξη – ένα χέρι που στηρίζεται στο γόνατο ή χωρίς στήριξη στο πλάι – ήταν σημαντικά υψηλότερες από αυτές που ελήφθησαν όταν το χέρι στηριζόταν σε ένα γραφείο.

Η στήριξη του χεριού στο γόνατο υπερεκτίμησε τη συστολική αρτηριακή πίεση – τον ανώτερο αριθμό μιας ένδειξης ή τη δύναμη της ροής του αίματος όταν αντλείται από την καρδιά, κατά 3,9 mmHg και η διαστολική αρτηριακή πίεση – τον κάτω αριθμό ή την πίεση στις αρτηρίες όταν η καρδιά ηρεμεί μεταξύ των παλμών, κατά 4,0 mmHg. Ένας μη υποστηριζόμενος βραχίονας στο πλάι υπερεκτίμησε το συστολικό κατά 6,5 mmHg και το διαστολικό κατά 4,4 mmHg.

«Εάν μετράτε σταθερά την αρτηριακή πίεση με ένα μη υποστηριζόμενο χέρι και αυτό σας δίνει μια υπερεκτιμημένη αρτηριακή πίεση 6,5 mmHg, αυτή είναι μια πιθανή διαφορά μεταξύ συστολικής αρτηριακής πίεσης 123 και 130 ή 133 και 140 — που θεωρείται υπέρταση σταδίου 2», λέει η Sherry Liu, MHS, συντονίστρια έρευνας επιδημιολογίας στο Welch Center for Prevention, Epidemiology and Clinical Research, Τμήμα Επιδημιολογίας, στο Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health και συγγραφέας της μελέτης.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι τα αποτελέσματα της μελέτης τους μπορεί να ισχύουν μόνο κατά τη διάρκεια προβολών με αυτοματοποιημένες συσκευές μέτρησης της αρτηριακής πίεσης και μπορεί να μην ισχύουν για μετρήσεις που γίνονται με άλλες συσκευές μέτρησης της αρτηριακής πίεσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Brady, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι κλινικοί γιατροί πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής και ότι οι ασθενείς «πρέπει να συνηγορούν υπέρ του εαυτού τους στο κλινικό περιβάλλον και κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι».

Μαζί με τον Brady και τον Liu, συγγραφείς από το Johns Hopkins είναι οι Di Zhao, Ahmed Sabit, Chathurangi Pathiravasan, Junichi Ishigami, Jeanne Charleston, Edgar Miller III, Kunihiro Matsushita και Lawrence Appel. Αυτή η μελέτη υποστηρίχθηκε από το Resolve to Save Lives, το οποίο χρηματοδοτείται από το Bloomberg Philanthropies, το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates και το Gates Philanthropy Partners, το οποίο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Chan Zuckerberg.