Οι καλύτερες εναλλακτικές για το αλεύρι σίτου – Βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου και την απώλεια βάρους, σύμφωνα με ειδικό

Πολλές φορές αλλάζουμε τις διατροφικές συνήθειες, αλλά όχι πάντα προς το καλύτερο. Πολλοί ανακαλύπτουν για πρώτη φορά ή θυμούνται τα εναλλακτικά άλευρα που βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα αλλά και στην ενίσχυση της συνολικής υγείας. Τι προτείνει ειδικός;

Οι καλύτερες εναλλακτικές για το αλεύρι από σιτάρι, σύμφωνα με διατροφολόγο

Οι διατροφικές μας συνήθειες αλλάζουν διαρκώς, συνήθως μακριά από τις παραδοσιακές δίαιτες και στρέφονται προς πιο σύνθετες επιλογές. Ωστόσο, αυτή η αλλαγή δεν είναι πάντα ωφέλιμη για την υγεία. Καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την ευεξία, πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν στα αρχαία δημητριακά και στις τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά.

Η διατροφολόγος Anjali Mukerjee, σε ανάρτησή της στο Instagram, αναφέρει ότι προτείνει στους ασθενείς της 14 με 15 διαφορετικούς τύπους αλευριού, συνδυάζοντας όσπρια και κεχρί. Αυτό το μείγμα μειώνει σημαντικά τον γλυκαιμικό δείκτη (GI) της διατροφής τους, δηλαδή το πόσο γρήγορα οι υδατάνθρακες αυξάνουν το σάκχαρο στο αίμα. Ένας χαμηλότερος γλυκαιμικός δείκτης βοηθά στη σταθεροποίηση του σακχάρου, και προσφέρει πολλά οφέλη σε εκείνους που διαχειρίζονται τον διαβήτη ή επιδιώκουν να βελτιώσουν τον μεταβολισμό τους.

Πότε συνιστούν οι ειδικοί εναλλακτικά άλευρα;

Γιατροί και διαιτολόγοι συνιστούν εναλλακτικά άλευρα κυρίως για την αντιμετώπιση καταστάσεων που σχετίζονται με τη γλουτένη, τη βελτίωση της θρεπτικής αξίας και τη ρύθμιση του σακχάρου:

Ανάγκες χωρίς γλουτένη : Υποκατάστατα του αλευριού όπως από ρεβίθι, χαρούπι, σπόρους τσία, πράσινη μπανάνα, βελανίδι, φασόλι marama, σόργο, κάστανο, φαγόπυρο και κότζακ έχουν μελετηθεί ως συστατικά σε ψωμιά χωρίς γλουτένη, διατηρώντας τις ιδιότητες της ζύμης και ικανοποιώντας τις γευστικές απαιτήσεις.

: Υποκατάστατα του αλευριού όπως από ρεβίθι, χαρούπι, σπόρους τσία, πράσινη μπανάνα, βελανίδι, φασόλι marama, σόργο, κάστανο, φαγόπυρο και κότζακ έχουν μελετηθεί ως συστατικά σε ψωμιά χωρίς γλουτένη, διατηρώντας τις ιδιότητες της ζύμης και ικανοποιώντας τις γευστικές απαιτήσεις. Ενισχυμένη διατροφή : Ανασκόπηση το 2021 που σύγκρινε 13 άλευρα χωρίς γλουτένη (π.χ. φαγόπυρο, κινόα, ρεβίθι) έδειξε ότι τα άλευρα από όσπρια έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες με χαμηλότερα κορεσμένα λιπαρά. Το φαγόπυρο παρουσιάζει ιδιαίτερα αντιοξειδωτικά οφέλη.

: Ανασκόπηση το 2021 που σύγκρινε 13 άλευρα χωρίς γλουτένη (π.χ. φαγόπυρο, κινόα, ρεβίθι) έδειξε ότι τα άλευρα από όσπρια έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες με χαμηλότερα κορεσμένα λιπαρά. Το φαγόπυρο παρουσιάζει ιδιαίτερα αντιοξειδωτικά οφέλη. Έλεγχος σακχάρου και βάρους: Κλινικές και ανασκοπικές μελέτες συνιστούν αλεύρια από αμύγδαλο, καρύδα, βρώμη, ρεβίθι και ολικής άλεσης για τον χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, τις φυτικές ίνες και την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη – όλα αυτά συμβάλλουν στη σταθεροποίηση του σακχάρου και στην αύξηση του κορεσμού.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο του 2024 με τίτλο Almond flour and its potential in diabetes management: A short review, το αλεύρι αμυγδάλου – τα αμύγδαλα έχουν λίγους υδατάνθρακες αλλά υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, ακόρεστα λιπαρά, μαγνήσιο και βιταμίνη Ε – βοηθά στο αίσθημα κορεσμού για περισσότερη ώρα και μειώνει τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου μετά τα γεύματα. Η ανασκόπηση τονίζει ότι αυτές οι θρεπτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες καθιστούν το αλεύρι αμυγδάλου ένα καλό υποκατάστατο του αλευριού σίτου στη διαχείριση του διαβήτη μέσω της διατροφής.

Εντυπωσιακά τα οφέλη από το αλεύρι από πολυδημητριακά, λέει η διατροφολόγος

Η Anjali προσθέτει ότι οι αιματολογικές εξετάσεις των ασθενών της βελτιώθηκαν λίγο μετά την αντικατάσταση του αλευριού τους με αλεύρι από πολυδημητριακά. «Το ουρικό οξύ τους μειώθηκε, η δυσκαμψία, οι πόνοι στο σώμα, όλα βελτιώθηκαν τόσο εντυπωσιακά που με εξέπληξε», αναφέρει, σύμφωνα με το NDTV.

Η διατροφολόγος ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι βλέπουν εντυπωσιακές βελτιώσεις στη συνολική τους υγεία και ευεξία απλώς εντάσσοντας στη διατροφή τους τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, όπως τα κεχρί, τα όσπρια και τα δημητριακά ολικής άλεσης. Στη λεζάντα της αναρτήσεώς της γράφει: «Πάνω από 500.000 άνθρωποι ένιωσαν περισσότερη ενέργεια, μείωση των πόνων στις αρθρώσεις, βελτίωση της χοληστερίνης και εξισορρόπηση του ουρικού οξέος – απλώς αλλάζοντας το αλεύρι ολικής άλεσης».

Το φαγητό γίνεται «φάρμακο»: Παραδοσιακές τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά γίνονται θεραπεία

Αυτή η προσέγγιση μας δείχνει ότι το σώμα έχει την απίστευτη ικανότητα να θεραπεύει και να αυτορρυθμίζεται όταν τρέφεται με τις σωστές τροφές. Καθώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε την υγεία μας, είναι σαφές ότι το να γυρίσουμε πίσω σε μια παραδοσιακή διατροφή, πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία, μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για μια πιο υγιή και ευτυχισμένη ζωή. «Γιατί όταν ο στόχος είναι η θεραπεία, η τροφή γίνεται το πρώτο φάρμακο», καταλήγει η ειδικός.

Η διατροφολόγος έχει αμφισβητήσει επίσης την κοινή πεποίθηση ότι το ψωμί ολικής άλεσης είναι υγιεινή τροφή. Έχει εξηγήσει στο παρελθόν ότι, ενώ το αλεύρι ολικής άλεσης θεωρείται πιο υγιεινό από το λευκό ψωμί, έχει παρόμοιο γλυκαιμικό δείκτη (GI 70) – συγκρίσιμο με του λευκού ψωμιού – γεγονός που το καθιστά ακατάλληλο για διαβητικούς, καρδιοπαθείς ή άτομα που προσπαθούν να χάσουν βάρος.

Τονίζει ότι, αν και το ψωμί ολικής άλεσης περιέχει περισσότερες φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά από το λευκό ψωμί, δεν είναι πραγματικά μια υγιεινή τροφή και πρέπει να καταναλώνεται με μέτρο.

Το άρθρο συνοπτικά

Ειδικοί προτείνουν άλευρα από αμύγδαλο, καρύδα, ρεβίθι και φαγόπυρο για χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη.

Το αλεύρι αμυγδάλου συμβάλλει στη διαχείριση διαβήτη και στον έλεγχο της όρεξης.

Τα πολυδημητριακά άλευρα έχουν συνδεθεί με μείωση ουρικού οξέος και βελτίωση πόνων και ενέργειας.

Το ψωμί ολικής άλεσης δεν είναι πάντα κατάλληλο για διαβητικούς λόγω του υψηλού γλυκαιμικού δείκτη του.

