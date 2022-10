Μελαγχολία του φθινοπώρου: Δεν είναι πάντα ρομαντική…

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που με το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών και το πέρασμα στις πιο δροσερές και μουντές ημέρες του φθινοπώρου, νιώθουν μια γλυκιά μελαγχολία και νοσταλγία για τις ζεστές, ηλιόλουστες μέρες που πέρασαν.

Η επιστροφή στις βασικές υποχρεώσεις, τα απαιτητικά ωράρια εργασίας και ίσως νέα ξεκινήματα που συμβαίνουν την περίοδο αυτή, πολύ συχνά διαδέχονται τη χαλαρότητα και ανεμελιά της προηγούμενης εποχής, αυξάνοντας την πίεση και το άγχος σύμφωνα με τις προσωπικές προσδοκίες του καθενός.

Βέβαια δεν είναι λίγες οι φορές που η προσαρμογή στη νέα καθημερινότητα και η υιοθέτηση του fall/winter mode με έκθεση σε χαμηλότερης έντασης φωτός ημερησίως και αντίστοιχη χαμηλότερη έκκριση σεροτονίνης και μελατονίνης, γίνεται με πιο αργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα να εδραιώνονται για περισσότερο διάστημα συναισθήματα θλίψης, άγχους, απογοήτευσης, πιεστικές σκέψεις και να παρουσιάζονται διαταραχές στον συγχρονισμό του βιολογικού ρολογιού και τον ποιοτικό ύπνο.

Διαβάζοντας εντόπισα μια φράση που κρύβει μέσα της ένα πολύ σπουδαίο νόημα:

«Οι εποχές είναι τρόπος ζωής».

Πράγματι, είμαστε εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι που ονειροπολούμε και προγραμματίζουμε πως θα περάσουμε το καλοκαίρι και εκείνοι που μένουμε περισσότερο προσκολλημένοι στο παρελθόν και δεν οργανωνόμαστε το ίδιο για το φθινόπωρο ώστε να είμαστε εξίσου χαρούμενοι με διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικές εποχές.

Ιδού μερικές συμβουλές που μπορούν να βοηθήσουν:

1. Βγες στο (φυσικό) φως! Η έκθεση στο φυσικό φως της ημέρας και η παραμονή για τουλάχιστον 30 λεπτά θα σε βοηθήσουν σημαντικά στην επαρκή έκκριση της ορμόνης σεροτονίνης που μας κάνει ευδιάθετους και χαρούμενους. Αν η έκθεση συνδυαστεί με άσκηση ή με βόλτα με φιλικά πρόσωπα τότε ενισχύεται η αποσυμπίεση και η χαλάρωση και η θετική σκέψη επιτυγχάνονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.

2. Επένδυσε σε αυτόν που θα είσαι για πάντα μαζί! Τον εαυτό σου! Θρέψε τον και ξεκούρασέ τον ποιοτικά με μια ισορροπημένη διατροφή και σταθερό πρόγραμμα ύπνου.

3. Οργανώσου παραγωγικά! Κάθε αρχή και δύσκολη. Ωστόσο γίνεται πιο εύκολη αν αλλάξουμε μικρά σημεία και συνήθειες της καθημερινότητάς μας. Ενδεικτικά, το να ιεραρχήσουμε τις

προτεραιότητες μας, να καταγράψουμε το πρόγραμμα των υποχρεώσεων της ημέρας, ποιες από αυτές διαχειριστήκαμε και τι έμεινε να διαχειριστούμε τελικά την επόμενη ημέρα. Και μην

παραλείπουμε να επιβραβεύσουμε τον εαυτό μας γι’ αυτά που καταφέραμε!

4. Πες «όχι» στην αναβλητικότητα! Διαχειρίσου βάση του προγραμματισμού σου ζητήματα που σε απασχολούν και μη τα κουβαλάς ως βαρίδια στη σκέψη σου.

5. Βάλε νέους στόχους! Νέα σεζόν – νέοι ορίζοντες! Εκμεταλλεύσου την ανανέωση της εποχής θέτοντας νέους στόχους, άμεσους, εφικτούς και ρεαλιστικούς που θα σε κρατήσουν δραστήριο και παραγωγικά απασχολημένο.

6. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου! Σε περιόδους θλίψης, άγχους και κακής διάθεσης, είναι χρήσιμο (όσο και απαραίτητο) να «αποδράσουμε» κάπου, αλλάζοντας περιβάλλον, αποκτώντας

καινούργια ερεθίσματα και χαλαρώνοντας ευχάριστα. Ακόμα και αν οι διακοπές έχουν μόλις τελειώσει, θα ωφελούσε να πάμε μια μονοήμερη εκδρομή ή να κάνουμε μια μεγάλη βόλτα και να

γνωρίσουμε κρυμμένες ομορφιές της περιοχής μας. Η αλλαγή παραστάσεων θα φρεσκάρει τις σκέψεις μας και θα ανακουφίσει σωματικά και ψυχικά από τα επιβαρυντικά συμπτώματα της

μελαγχολίας.

7. Υιοθέτησε τη λήψη προϊόντων τα οποία αποδεδειγμένα και με ασφάλεια συμβάλλουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων του άγχους και της κατάθλιψης.

To Solumag Saffron & curcumin αποτελεί τον πιο γρήγορο, εύκολο, φυσικό και γευστικό τρόπο για να… φτιάξεις διάθεση!

Η σύνθεσή του είναι βασισμένη στο Saffron [Affron®] ένα κλινικά μελετημένο εκχύλισμα σαφράν [Crocus sativus L.) που αποδεδειγμένα βελτιώνει τη διάθεση μέσα σε 4 μόνο εβδομάδες περιορίζοντας σημαντικά την κατάθλιψη, την κόπωση, τη σύγχυση, το θυμό και το αίσθημα πίεσης.

Ένα φακελάκι Solumag Saffron & curcumin την ημέρα σε λίγο νερό, αρκεί για να νιώσεις την ψυχική ευεξία και χαλάρωση που χρειάζεσαι.

Ιδιαίτερα εμπλουτισμένη σύνθεση με μαγνήσιο, υψηλής βιοδιαθεσιμότητας (2) κουρκουμίνη και βιταμίνες του συμπλέγματος B που προάγουν την ψυχολογική λειτουργία , ενισχύουν τη μείωση της κόπωσης και τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Solumag Saffron & curcumin: φυσικός και εύγευστος τρόπος για να δεις τη θετική πλευρά της ζωής!

Η χρήση παράλληλα με φαρμακευτικά αντικαταθλιπτικά σκευάσματα είναι ασφαλής και επιπλέον αποτελεσματική.

20 Sticks με γεύση εσπεριδοειδών – Χωρίς σάκχαρα, λιπαρά, γλουτένη, σόγια, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο.

Προφυλάξεις:

Να μην γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης.

Tα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου.

Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας εάν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε πρόβλημα υγείας.

Να φυλάσσεται σε μέρος ξηρό και δροσερό (15-25° C), μακριά από παιδιά.

Αριθμός Γνωστοποίησης στον ΕΟΦ: 49927/28-5-2021 (ο αριθμός γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ).

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Και μη ξεχνάς… η ζωή έχει πάντα τη φωτεινή της πλευρά. Ακόμα και τις μουντές, βροχερές, πιεστικές μέρες του χειμώνα.