Εγκεφαλικό: Η Νο1 αλλαγή στον τρόπο ζωής που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη

Θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο για εγκεφαλικό και καρδιακές παθήσεις; Ίσως η απάντηση είναι απλούστερη από όσο νομίζετε. Ερευνητές αποκάλυψαν μια βασική αλλαγή στον τρόπο ζωής που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού και καρδιακής νόσου.

Η Νο1 αλλαγή στον τρόπο ζωής που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για εγκεφαλικό και καρδιακές παθήσεις

Κορυφαίοι επιστήμονες εξέτασαν τον αντίκτυπο της μοναξιάς στο σώμα. Μια νέα μελέτη δείχνει ότι η ενίσχυση των κοινωνικών σας σχέσεων μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία σας. Μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε την καρδιά σας, απλά περνώντας περισσότερο χρόνο με τους αγαπημένους σας.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ και του Πανεπιστημίου Fudan της Κίνας (University of Cambridge and Fudan University), εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο η μοναξιά επηρεάζει την υγεία μας.

Τα οφέλη της κοινωνικοποίησης και της διατήρησης επαφής με άλλους ανθρώπους για την υγεία μας είναι γνωστά εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με το φιλανθρωπικό ίδρυμα Age UK «η μοναξιά μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ευημερία» και να κάνει τους ανθρώπους «να δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν ενέργεια για να κάνουν οτιδήποτε». Αλλά, το πώς επηρεάζει άμεσα το σώμα και τους βιολογικούς του μηχανισμούς δεν είναι σαφές. Σε αυτή τη μελέτη, οι επιστήμονες εξέτασαν τις πρωτεΐνες που κυκλοφορούν στο αίμα.

Τι έδειξε μελέτη για τις επιπτώσεις της μοναξιάς στην υγεία

Οι ερευνητές εξέτασαν τις πρωτεΐνες, οι οποίες, σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), είναι «σημαντικές για την υγεία και την ανάπτυξη των κυττάρων και των ιστών του σώματος», στα δείγματα αίματος 42.000 ενηλίκων, ηλικίας 40-69 ετών. Εξέτασαν τους δείκτες κοινωνικής απομόνωσης και μοναξιάς για τα άτομα που παρείχαν τα δείγματα – αυτές είναι διαφορετικές μετρήσεις της μοναξιάς.

Η μοναξιά βασίζεται στο εάν ένα άτομο νιώθει μόνο, κάτι το οποίο είναι υποκειμενικό. Η κοινωνική απομόνωση βασίζεται στις κοινωνικές επαφές που έχει πραγματικά ένα άτομο. Οι ειδικοί εντόπισαν 175 πρωτεΐνες που σχετίζονται με την κοινωνική απομόνωση. Υπήρχαν άλλες 26 που σχετίζονται με τη μοναξιά.

Οι περισσότερες από τις πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη μοναξιά σχετίζονταν επίσης με την κοινωνική απομόνωση. Συνολικά, η ερευνητική ομάδα εντόπισε 5 πρωτεΐνες, των οποίων τα υψηλά επίπεδα στο αίμα προκαλούνται από τη μοναξιά.

Μια πρωτεΐνη που εντοπίστηκε ήταν η ADM, η οποία, σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, επηρεάζει την αντίδραση στο στρες. Μια άλλη πρωτεΐνη που εξετάστηκε ήταν η ASGR1, που σχετίζεται με υψηλότερη χοληστερόλη και υψηλότερο κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις.

Τα συμπεράσματα των ειδικών

Ο Dr. Chun Shen από το Department of Clinical Neurosciences at the University of Cambridge και το Institute of Science and Technology for Brain-Inspired Intelligence, Fudan University, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά συνδέονται με χειρότερη υγεία, αλλά δεν καταλάβαμε ποτέ γιατί. Η δουλειά μας έχει επισημάνει έναν αριθμό πρωτεϊνών που φαίνεται να διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε αυτή τη σχέση, με τα επίπεδα ορισμένων πρωτεϊνών ειδικότερα να αυξάνονται ως άμεση συνέπεια της μοναξιάς».

Ο καθηγητής Jianfeng Feng από το Πανεπιστήμιο του Warwick δήλωσε: «Υπάρχουν περισσότερες από 100.000 πρωτεΐνες και πολλές παραλλαγές τους στο ανθρώπινο σώμα. Η τεχνητή νοημοσύνη και η πρωτεομική έρευνα υψηλής απόδοσης μπορούν να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε ορισμένες βασικές πρωτεΐνες στην πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόγνωση σε πολλές ανθρώπινες ασθένειες και φέρνουν επανάσταση στην παραδοσιακή άποψη για την ανθρώπινη υγεία.

Οι πρωτεΐνες που εντοπίσαμε μας δίνουν στοιχεία για τη βιολογία που υποστηρίζει την κακή υγεία μεταξύ των ανθρώπων που είναι κοινωνικά απομονωμένοι ή μοναχικοί, υπογραμμίζοντας ότι οι κοινωνικές σχέσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας μας».