«Έχασα 63 κιλά αφαιρώντας ένα πράγμα από τη διατροφή μου», αποκαλύπτει 50χρονη – Από τον εφιάλτη στην μεγάλη αλλαγή

Μια γυναίκα από το Ηνωμένο Βασίλειο αποκαλύπτει πώς κατάφερε να χάσει 63 κιλά κόβοντας μια καθημερινή συνήθεια και βελτιώνοντας την υγεία της. Η Jo Hurley, υπεύθυνη διασφάλισης ποιότητας από το Harlow της Αγγλίας, έθεσε υψηλούς στόχους για τον εαυτό της. Μετά από μια σοβαρή λοίμωξη, η Hurley βρέθηκε να παλεύει με το βάρος της.

«Πήγα σε ένα πρωτοχρονιάτικο πάρτι το 2021 και συνειδητοποίησα ότι όλες οι άλλες γυναίκες είχαν υπέροχες λεπτές σιλουέτες, ένιωσα άσχημα», θυμάται η Hurley. «Ήξερα ότι έπρεπε να κάνω κάτι διαφορετικά καθώς δεν θα ήμουν ποτέ ευτυχισμένη».

Το 2018, η Hurley ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια εξέτασης ένας γιατρός τρύπησε κατά λάθος τη μήτρα της, προκαλώντας μόλυνση και σήψη. Χρειάστηκαν τρία χειρουργεία για τη θεραπεία της λοίμωξης, συμπεριλαμβανομένης μιας ολικής υστερεκτομής.

Μετά την περιπέτεια με την υγεία της, η Hurley βρήκε παρηγοριά στο φαγητό και το ποτό. Το 2021, συνειδητοποίησε την ανάγκη της για αλλαγή και αποφάσισε να χάσει βάρος με φυσικό τρόπο.

Αντί για χειρουργική επέμβαση απώλειας βάρους, η Hurley δεσμεύτηκε να υιοθετήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Αυτό περιλάμβανε την αντικατάσταση ανθυγιεινών τροφών με πιο υγιεινές επιλογές, την εγγραφή στο γυμναστήριο και μαθήματα aqua aerobic. Ένα σημαντικό βήμα για να πετύχει το στόχο της ήταν να σταματήσει να πίνει κρασί κάθε βράδυ, αντικαθιστώντας το με τσάι χωρίς καφεΐνη.

Μέσα σε δύο χρόνια, η Hurley έχασε πάνω από 63 κιλά. Νιώθει καλύτερα από ποτέ και είναι περήφανη για την πρόοδό της. «Ποτέ δεν ένιωσα καλύτερα. Δείχνω το σώμα μου περήφανα», εξομολογείται η ίδια.

Η ιστορία της Hurley δείχνει ότι η απώλεια βάρους είναι εφικτή με τη σωστή νοοτροπία και τις απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο ζωής. Εάν αγωνίζεστε με το βάρος σας, εμπνευστείτε από την επιτυχία της και μιλήστε με έναν γιατρό για να ξεκινήσετε το δικό σας ταξίδι προς την υγεία.

