«Έχασα 50 κιλά και άλλαξα 9 μεγέθη στα ρούχα τρώγοντας μόνο μεταξύ αυτών των ωρών» – Τι αποκαλύπτει μητέρα 2 παιδιών για την αλλαγή στο σώμα της

Η Andrea Sciolaro κατάφερε να χάσει 50 κιλά αλλάζοντας ριζικά τις διατροφικές της συνήθειες. Μετά τη διάγνωση της κόρης της με αυτισμό το 2018, κατέληξε να τρώει υδατάνθρακες και γρήγορο φαγητό λόγω του άγχους.

Αυτό οδήγησε σε αυξημένο βάρος και η 47χρονη έφτασε τελικά να ζυγίζει πάνω από 115 κιλά και να φοράει ρούχα σε νούμερο 52. Έχοντας σοβαρές ανησυχίες για την υγεία της, η μητέρα δύο παιδιών στράφηκε στη διαλειμματική νηστεία και έμεινε έκπληκτη με το πόσο γρήγορα έχασε βάρος.

Η Andrea ξεκίνησε την διαλειμματική νηστεία πίνοντας ζωμό οστών για 3 ημέρες την εβδομάδα. Τις υπόλοιπες ημέρες, ακολουθούσε μια δίαιτα χαμηλή σε υδατάνθρακες και υψηλή σε πρωτεΐνη. Στη συνέχεια, προσάρμοσε την δίαιτά της ώστε να τρώει μόνο στο χρονικό διάστημα από 3μμ έως 6μμ. Τώρα, διατηρεί ένα υγιές βάρος 64 κιλών και φοράει ρούχα σε μέγεθος 38.

Η καθηγήτρια Αγγλικών δήλωσε: «Η διαλειμματική νηστεία άλλαξε τη ζωή μου, νιώθω καλύτερα από ποτέ. Ενώ πολλές δίαιτες επικεντρώνονται στο τι δεν πρέπει να τρώμε, η δίαιτα αυτή επικεντρώνεται στο πότε πρέπει να τρώμε και περιλαμβάνει μόνο φαγητό σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας».

«Το δέρμα μου είναι καλύτερο, τα μαλλιά μου είναι πιο λαμπερά, όλοι οι πόνοι μου έχουν εξαφανιστεί. Σίγουρα ήταν δύσκολο στην αρχή, ήταν μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο σκέψης μου. Αλλά η διαλειμματική νηστεία με ανάγκασε να κάνω πιο υγιεινές επιλογές και η ταχύτητα των αποτελεσμάτων με βοήθησε να συνεχίσω», είπε η Andrea.

Όταν ήταν στο μεγαλύτερο βάρος της, η Andrea είπε ότι είχε εξαιρετικά χαμηλή αυτοπεποίθηση. Ανέφερε ότι έτρωγε συχνά υπερβολικές ποσότητες υδατανθρακών, ειδικά τα αγαπημένα της ασιατικά φαγητά, όπως το ρύζι και τα noodles.

Η Andrea Sciolaro πάλεψε με το υπερβολικό βάρος για χρόνια, γεγονός που την έκανε να νιώθει άσχημα για τον εαυτό της και την εμπόδιζε να ακολουθεί τις δυο μικρές της κόρες, τη Morgan, 7 ετών και τη Scarlett, 9 ετών. Για να κρύψει το σώμα της, φορούσε πάντα φαρδιά ρούχα.

Όμως, η στιγμή που πήρε την μεγάλη απόφαση να χάσει κιλά ήρθε όταν η μικρότερη κόρη της, η οποία δεν μιλάει και είναι αυτιστική, προσπάθησε να φύγει τρέχοντας από το σπίτι τους στο Dunedin της Φλόριντα. Η Andrea είχε πάρει τόσο πολύ βάρος που δυσκολεύτηκε να την κυνηγήσει. Ο σύζυγός της Sean Perkins, 51 ετών, στέλεχος πωλήσεων, χρειάστηκε να επέμβει πριν η Morgan βγει στον δρόμο.

Η εμπειρία αυτή άφησε την τρόμαξε. «Έκλαιγα για μια εβδομάδα, ήμουν τόσο αναστατωμένη. Το βάρος μου επηρέαζε την ικανότητά μου να φροντίζω τα παιδιά μου», δήλωσε. «Συνειδητοποίησα ότι με κρατούσε πίσω και δεν μου άρεσε να βγαίνω με μαγιό ή να φεύγω από το σπίτι. Αυτή ήταν η κρίσιμη καμπή και ήξερα ότι έπρεπε να αλλάξω».

Η Andrea ξεκίνησε εισάγοντας μια ώρα προπόνησης cardio στο πρόγραμμά της 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Στη συνέχεια, ξεκίνησε μια εκτεταμένη περίοδο διαλειμματικής νηστείας με στόχο να επανεκκινήσει τον μεταβολισμό της. «Ο μεταβολισμός μου ήταν ανθεκτικός στην απώλεια λίπους, οπότε το σώμα μου κρατούσε το λίπος. Με την διαλειμματική νηστεία 3 ημέρες την εβδομάδα, κατάφερα ουσιαστικά να επανεκκινήσω τον μεταβολισμό μου. Τις μέρες νηστείας έπινα μόνο ζωμό οστών και τις υπόλοιπες μέρες υιοθέτησα μια δίαιτα χαμηλή σε υδατάνθρακες».

Η Andrea έπρεπε επίσης να αλλάξει τη νοοτροπία της μαζί με τον τρόπο που αντιμετώπιζε το φαγητό, ώστε να μπορέσει να διατηρήσει ένα υγιές βάρος. «Μας λένε ότι πρέπει να τρώμε τρία γεύματα την ημέρα, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα αλήθεια. Μελέτησα πολύ και άλλαξα τη σχέση μου με το φαγητό. Τις στιγμές που πεινούσα, ήταν δύσκολο, αλλά ήξερα ότι το όφελος ήταν μεγάλο. Ο νους είναι πάνω από το σώμα. Μπορείτε να σταματήσετε τις λιγούρες του σώματός σας να σας ελέγχουν ή μπορείτε να κάνετε την επιλογή που θα σας δώσει τα αποτελέσματα που θέλετε. Ευτυχώς, η οικογένειά μου με υποστήριξε πολύ».

Τώρα η Andrea τρώει μόνο κατά τη διάρκεια ενός “παραθύρου” τριών ωρών, απολαμβάνοντας μια δίαιτα χαμηλή σε υδατάνθρακες και υψηλή σε πρωτεΐνη. «Άλλαξε τη ζωή μου και τη ζωή της οικογένειάς μου. Έχουν αρχίσει να κάνουν και εκείνοι πιο υγιεινές επιλογές. Θέλω να γίνω πρότυπο για τα παιδιά μου και να τα εμπνεύσω να είναι σε φόρμα και υγιή. Ακόμη και ο σύζυγός μου έχει χάσει βάρος και του αρέσει η εμφάνιση μου τώρα».

