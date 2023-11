Χιλιάδες άνθρωποι ζουν με έναν δυνητικά θανατηφόρο ιό που μεταδίδεται και από τις οδοντόβουρτσες

Περίπου 70.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν συνειδητοποιούν ότι νοσούν από μια ιάσιμη ασθένεια που όμως μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο, σοβαρή ηπατική βλάβη και θάνατο εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία. Ο συγκεκριμένο ιός μεταδίδεται μέσω του αίματος, μεταξύ άλλων, και από την κοινή χρήση της οδοντόβουρτσας και ξυραφιών.

Η νόσος αυτή δεν είναι άλλη από την ηπατίτιδα C. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομάδας για την αφύπνιση, την ενημέρωση και την εξέταση για τον ΗΙV και την ηπατίτιδα, ειδικοί στον τομέα της υγείας και φιλανθρωπικές οργανώσεις καλούν το κοινό να κάνει ένα τεστ. Η ηπατίτιδα C είναι ένας ιός που μεταδίδεται με το αίμα. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, αίσθημα κούρασης όλη την ώρα, απώλεια όρεξης, ναυτία, έμετο, κοιλιακό άλγος, ίκτερο και κατάθλιψη.

Σε πολλές περιπτώσεις τα άτομα με ηπατίτιδα C μπορούν να ζήσουν με τον ιό για δεκαετίες πριν παρατηρήσουν συμπτώματα, οπότε η βλάβη στο ήπαρ μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη. Αλλά εάν διαγνωστεί αρκετά έγκαιρα, ο ιός μπορεί να θεραπευτεί σχεδόν στο 100% των περιπτώσεων χρησιμοποιώντας απλά αντιικά φάρμακα. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος μετάδοσης της ηπατίτιδας C είναι μέσω κοινών βελόνων και άλλου εξοπλισμού λήψης ναρκωτικών, αλλά η κοινή χρήση ξυραφιών και οδοντόβουρτσας ή η πραγματοποίηση ιατρικών ή αισθητικών επεμβάσεων σε χώρες με υψηλότερα ποσοστά του ιού μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο.

Ωστόσο, μια πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε από την εταιρεία Preventx αποκάλυψε ότι το 63% του πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου δεν γνωρίζει πώς μεταδίδεται ο ιός, ενώ το 71% δεν γνωρίζει τα κοινά συμπτώματά του.

«Με την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ηπατίτιδα C να είναι τόσο χαμηλή, το ευρύ κοινό δεν εξετάζεται και μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ότι κινδυνεύουν από τον ιό», δήλωσε η Rachel Halford, CEO του The Hepatitis C Trust.

«Μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια πριν εμφανίσετε συμπτώματα ηπατίτιδας C, αλλά η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει ο ιός στο συκώτι σας μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή σας . Ευτυχώς, η ηπατίτιδα C μπορεί να θεραπευτεί με τη χορήγηση αντιικών», συμπληρώνει.

Πηγή: FOXreport.gr