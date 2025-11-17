Βίντεο από διάρρηξη με όχημα – πολιορκητικό κριό: Ληστής εισέβαλε με SUV σε κατάστημα και άρπαξε προϊόντα

Enikos Newsroom

Uncategorized

Βίντεο από διάρρηξη με όχημα – πολιορκητικό κριό: Ληστής εισέβαλε με SUV σε κατάστημα και άρπαξε προϊόντα

Μια θρασύτατη διάρρηξη προκάλεσε αίσθηση στη Βρετανία, με έναν ληστή να χρησιμοποιεί ένα αυτοκίνητο ως «πολιορκητικό κριό» για να εισβάλει σε κατάστημα ηλεκτρονικών, πριν αρπάξει εμπορεύματα αξίας δεκάδων χιλιάδων λιρών.

Βίντεο από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας (CCTV) αποτυπώνουν τη στιγμή που το όχημα κάνει όπισθεν και καταστρέφει την είσοδο τους καταστήματος Magic Touch Computers and Mobiles, στο Μπράντφορντ, στις αρχές Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια, ο δράστης –με κουκούλα και χωρίς να διστάσει στιγμή– φαίνεται να φορτώνει υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, προτού απομακρυνθεί ανενόχλητος.

Συνολικά αφαίρεσε προϊόντα αξίας άνω των 40.000 λιρών, ενώ προκάλεσε επιπλέον ζημιές 10.000 λιρών στο κτίριο.


Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Ούμαρ Σιντίκ, δήλωσε ότι προσπάθησε να καταδιώξει τον δράστη όταν είδε τη ληστεία να εκτυλίσσεται στις κάμερες ασφαλείας.

