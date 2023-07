Ολυμπιακός: Παρελθόν και ο Μπλακ

Μετά τον Τζοέλ Μπολομπόι, ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε και τον έτερο back-up σέντερ της περασμένης χρονιάς. Ο Ταρίκ Μπλακ αποτελεί παρελθόν από τους «ερυθρόλευκους», μετά από μία χρονιά στην οποία αγωνίστηκε σε 35 ματς της Euroleague (4,4 πόντοι και 1,7 ριμπάουντ σε 10,2 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο) και σε 19 παιχνίδια πρωταθλήματος (8,8 πόντοι και 4 ριμπάουντ σε 15,5 λεπτά).

«Σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες στην ομάδα, Καλή τύχη!», αναφέρει η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στα social media.

🙏🏾 @TarikBlack25 thank you for everything you have offered to the team! Best of luck! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/j10gR2tDd4

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) July 5, 2023