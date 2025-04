Formula 1: «Βασιλιάς» στην Τζέντα ο άπιαστος Πιάστρι με McLaren

Ο Αυστραλός πιλότος της McLaren, Όσκαρ Πιάστρι, κεφαλαιοποίησε ένα σπουδαίο τριήμερο στη Σαουδική Αραβία, νίκησε στα ίσα τον Μαξ Φερστάπεν και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος της Formula 1. Mε τη νίκη αυτή ο οδηγός της McLaren είναι πρώτος στη βαθμολογία των οδηγών για πρώτη φορά στην καριέρα του.

NEW CHAMPIONSHIP LEADER UNLOCKED! 🔓

Oscar Piastri WINS his fifth Grand Prix and becomes the first Australian to lead the Championship since 2010 🏆#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/It4jUhRXJP

— F1 Australian Grand Prix (@ausgrandprix) April 20, 2025